Хелир-Валдор Сеэдер: при переходе на эстоноязычное образование отступать нельзя

- Что вы думаете об идее формирующих новый правящий союз партий назначить особого представителя в Ида-Вирумаа?

- Мы только что провели реформы и с громкими "ура" ликвидировали должности уездных старейшин. Сигналы, просочившиеся с коалиционных переговоров, подтверждают, что у него будут те же задачи, что когда-то и у уездного старейшины.

- Большая разница, будет этот представитель играть ту роль, что была у уездных старейшин в последние годы, когда у них оставалось мало полномочий, или ту, что была у них в начале 90-х годов, когда у них было значительно больше возможностей влиять на жизнь уезда и участвовать в заседаниях правительства республики.

- Да, действительно, тогда уездные старейшины имели также право говорить свое слово на заседаниях правительства. Они и являлись представителями правительства на местах и в то же время отвечали за уравновешенное развитие уезда, насколько это было возможно.

Но это было совсем другое время. Большая часть госучреждений, подчиняющихся сегодня разным министерствам и частично выведенных из уездов, тогда являлись низовыми учреждениями уездных управлений и подчинялись уездным старейшинам.

В каком значении сейчас восстанавливают институт уездного старейшины и в чем смысл этого? Мы ведь не знаем ответа. Если у этой должности не будет содержания и полномочий, то это, скорее, медвежья услуга и трата денег.