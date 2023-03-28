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В будущем году компостные кучи в домохозяйствах станут проверять чиновники

Кюлли Крийс
, журналист
В будущем году компостные кучи в домохозяйствах станут проверять чиновники
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Образующиеся в саду отходы можно будет и в дальнейшем складывать в кучу на своей недвижимости, но для кухонных отходов придется приобрести компостер или самим соорудить закрытый ящик.
Образующиеся в саду отходы можно будет и в дальнейшем складывать в кучу на своей недвижимости, но для кухонных отходов придется приобрести компостер или самим соорудить закрытый ящик. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

К концу года в каждом домохозяйстве должен иметься отдельный контейнер, компостер или закрытый ящик для кухонных отходов, а в открытом ящике или сосуде можно будет компостировать только садовые отходы.

Селяне десятки и десятки лет выносили садовые и кухонные отходы в компостную кучу в углу огорода, а потом время от времени перекапывали эту кучу, пока отходы не превращались в ценный компост.

С будущего года так делать больше нельзя: в кучи можно складывать только садовые отходы, а для кухонных отходов надо приобрести компостер или самим соорудить закрытый ящик. Освобождения от обязательного вывоза биоотходов без этого не получить.

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