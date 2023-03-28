К концу года в каждом домохозяйстве должен иметься отдельный контейнер, компостер или закрытый ящик для кухонных отходов, а в открытом ящике или сосуде можно будет компостировать только садовые отходы.
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В будущем году компостные кучи в домохозяйствах станут проверять чиновники
В будущем году компостные кучи в домохозяйствах станут проверять чиновники
Селяне десятки и десятки лет выносили садовые и кухонные отходы в компостную кучу в углу огорода, а потом время от времени перекапывали эту кучу, пока отходы не превращались в ценный компост.