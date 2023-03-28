В будущем году компостные кучи в домохозяйствах станут проверять чиновники

Селяне десятки и десятки лет выносили садовые и кухонные отходы в компостную кучу в углу огорода, а потом время от времени перекапывали эту кучу, пока отходы не превращались в ценный компост.

С будущего года так делать больше нельзя: в кучи можно складывать только садовые отходы, а для кухонных отходов надо приобрести компостер или самим соорудить закрытый ящик. Освобождения от обязательного вывоза биоотходов без этого не получить.