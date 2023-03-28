Асманн: работники "VKG" стали предметом коалиционного торга

Председатель правления "VKG" Ахти Асманн, который встретился в понедельник с министром экономики Рийной Сиккут, сказал, что у предприятия нет другого выбора, кроме как дождаться окончания коалиционных переговоров, поскольку создание новых сланцевых шахт является там спорной темой, и также поэтому министр приостановила выделение земли для подстанции будущей шахты. Без подстанции невозможно открыть новую шахту в конце 2026 года, когда иссякнут запасы в действующей шахте "VKG" в Оямаа.