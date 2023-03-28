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Асманн: работники "VKG" стали предметом коалиционного торга

Эрик Гамзеев
, журналист
Асманн: работники "VKG" стали предметом коалиционного торга
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По словам Ахти Асманна, если "VKG" не сможет построить новую шахту, в 2027 году заводы масел в Кохтла-Ярве остановятся.
По словам Ахти Асманна, если "VKG" не сможет построить новую шахту, в 2027 году заводы масел в Кохтла-Ярве остановятся. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

"Viru Keemia Grupp" сможет продолжить строительство шахты "Uus-Kiviõli" в том случае, если в коалиционное соглашение нового властного союза не войдет требование соцдемов не строить новые сланцевые шахты в Эстонии.

Председатель правления "VKG" Ахти Асманн, который встретился в понедельник с министром экономики Рийной Сиккут, сказал, что у предприятия нет другого выбора, кроме как дождаться окончания коалиционных переговоров, поскольку создание новых сланцевых шахт является там спорной темой, и также поэтому министр приостановила выделение земли для подстанции будущей шахты. Без подстанции невозможно открыть новую шахту в конце 2026 года, когда иссякнут запасы в действующей шахте "VKG" в Оямаа.

Вопрос касается нескольких тысяч рабочих мест

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