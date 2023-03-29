ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Время энергосбережения и "компостной полиции"

Чтобы этого добиться, просто рекомендации недостаточно. Это поняли и в Европейском союзе, и поэтому из Европейского парламента и европейских комиссий то и дело отправляются всевозможные директивы, которые обязывают и запрещают. Как и какими темпами внедрять эти скрижали для достижения желаемого результата, во многом зависит от самих государств. Для этого особенно нужны крестьянский рассудок, креативность и последовательность, а не бюрократическое оцепенение.

При этом важно объяснить, какую конкретную выгоду люди получат, следуя этим инструкциям. Также понимание, что даже внутри стран условия реализации той или иной директивы могут сильно различаться в разных регионах.

Эстония - маленькая страна, но, например, цены на квартиры в Таллинне и Кохтла-Ярве различаются в 20 раз, а уровень относительной бедности - в два раза. Даже если отправить в Кохтла-Ярве полк "энергосберегающей полиции", это не повысит энергетический класс домов. Точно так же "компостная полиция" не приведет в порядок компостные кучи.