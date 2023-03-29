Кто не хотел бы жить в домах, которые хорошо сохраняют тепло и являются энергоэффективными? Или чтобы мусор и отходы были правильно рассортированы по контейнерам, которые как следует закрываются и не опрокидываются при малейшем порыве ветра.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Время энергосбережения и "компостной полиции"
Чтобы этого добиться, просто рекомендации недостаточно. Это поняли и в Европейском союзе, и поэтому из Европейского парламента и европейских комиссий то и дело отправляются всевозможные директивы, которые обязывают и запрещают. Как и какими темпами внедрять эти скрижали для достижения желаемого результата, во многом зависит от самих государств. Для этого особенно нужны крестьянский рассудок, креативность и последовательность, а не бюрократическое оцепенение.
При этом важно объяснить, какую конкретную выгоду люди получат, следуя этим инструкциям. Также понимание, что даже внутри стран условия реализации той или иной директивы могут сильно различаться в разных регионах.
Эстония - маленькая страна, но, например, цены на квартиры в Таллинне и Кохтла-Ярве различаются в 20 раз, а уровень относительной бедности - в два раза. Даже если отправить в Кохтла-Ярве полк "энергосберегающей полиции", это не повысит энергетический класс домов. Точно так же "компостная полиция" не приведет в порядок компостные кучи.
Однако можно начать двигаться в нужном направлении, учитывая специфику, выбрав подходящий темп и предложив план с пряниками, который заставил бы людей самим этим интересоваться.