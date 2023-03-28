На интеграцию и адаптацию выделят около 40 миллионов евро

На поддержку интеграции, в том числе адаптации в эстонском обществе на 2021-2027 годы выделено 39,2 миллиона евро из средств Европейского социального фонда+ и в виде государственного софинансирования.

Как отмечает Министерство культуры, около половины проживающих в Эстонии взрослых, родным языком которых не является эстонский, не владеют активно эстонским языком. Вследствие проблем, связанных с недостаточным знанием эстонского языка, люди с разным языковым и культурным происхождением, новые иммигранты и репатрианты в Эстонию могут оказаться в изоляции, что создаст препятствия для их участия на рынке труда и в обучении на протяжении всей жизни.

В 2021-2027 годах на деятельность, способствующую обучению эстонскому языку и продвижению гражданского образования, а также на повышение конкурентоспособности людей с разным языковым и культурным происхождением и репатриантам, из структурных средств Европейского Союза и в качестве государственного софинансирования будет выделено около 14 миллионов евро.

Кроме этого, 15,5 миллиона будет предоставлено на государственную программу адаптации "Settle in Estonia", направленную на повышение самостоятельности новых иммигрантов. Иностранцам, недавно поселившимся в Эстонии, предлагается направленное на адаптацию в эстонском обществе обучение и возможность изучения эстонского языка на начальном уровне. 1,1 миллиона евро будет выделено на создание и реализацию решения по обмену данными, которое будет автоматически направлять новых иммигрантов, поселившихся в Эстонии, к участию в программе адаптации.

Одной из основных проблем в данной области государством считается недостаточное развитие общего информационного поля, а также донесение актуальной и достоверной государственной информации до целевой аудитории. На информирование общественности по вопросам миграции, интеграции и адаптации будет выделено около 8,6 миллионов.

Реализацией мероприятий при поддержке структурных средств занимаются Министерство культуры и Фонд интеграции совместно с партнерами - Центром информационных технологий и развития Министерства внутренних дел, Государственной канцелярией и Департаментом статистики.