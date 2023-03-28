Химиотерапия теперь доступна и в Нарве

Заведующая в Тарту клиникой гематологии и онкологии доктор Кристина Оямаа подтвердила, что Нарва стала частью системы онкологического лечения Клиники Тартуского университета. Для пациентов это означает более быструю постановку диагноза и начало лечения.

- Если пациенты из Ида-Вирумаа попадают к нам на прием по направлению семейного врача или врача-специалиста, то первые необходимые исследования проводятся в Нарве, на основании которых принимается решение о необходимости направления пациента в Тарту, и то, насколько быстро это надо сделать в зависимости от начала лечения, - пояснила Оямаа.

Она добавила, что химиотерапия - это один из основных компонентов лечения онкологического заболевания, который часто комбинируют с хирургическим лечением или лучевой терапией.

- Пациенты нуждаются в химиотерапии в среднем с перерывом в 1-3 недели, при этом один сеанс может длиться от одного укола до 5-6 часов. Системное лечение злокачественных образований все больше движется от стационарного к амбулаторному: уже сейчас 85-90 процентов курсов химиотерапии проводят амбулаторно. Современные лекарства эффективные, благодаря чему пациенты с четвертой стадией рака живут дольше, что, в свою очередь, означает увеличение количества пациентов, нуждающихся в лечении, - рассказала доктор Оямаа.

Нарвская больница, как сказал член ее правления Аго Кыргвеэ, создала в своих помещениях все необходимые врачам условия для проведения лечения.

- Нарвская больница постарается сделать все возможное, чтобы пациенты из нашего региона смогли как можно быстрее попасть на консультацию к онкологу или гематологу рядом с домом, а при необходимости на этапы лечения более высокого уровня. Мы создали все условия для оказания современного лечения онкологических заболеваний и для сотрудничества с онкологами Клиники Тартуского университета в Нарвской больнице и в ведущих онкологических центрах. Благодарю всех онкологов Клиники Тартуского университета за их вклад в лечение онкологических заболеваний и оказание необходимой помощи в развитии Нарвской больницы, - сказал Кыргвеэ.

По оценке Кристины Оямаа, помимо лечения важно также повышение осведомленности жителей Ида-Вирумаа - чтобы пациенты не попадали на лечение слишком поздно.