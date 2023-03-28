Банк Эстонии прогнозирует в текущем году спад экономики на 0,6%

По оценке Банка Эстонии, в нынешнем году динамика ВВП будет улучшаться по сравнению с негативной ситуацией, сложившейся во второй половине прошлого года, однако по итогам года экономика в этом году все равно сократится на 0,6% по сравнению с 2022 годом.