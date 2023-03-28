По прогнозу Банка Эстонии, как пишет Rus.err.ee, национальную экономику в 2023 году ждет падение на 0,6% с замедлением инфляции к концу года до 4%, однако в ближайшие годы экономика снова вернется к темпам роста около 3% в год.
Банк Эстонии прогнозирует в текущем году спад экономики на 0,6%
Банк Эстонии прогнозирует в текущем году спад экономики на 0,6%
По оценке Банка Эстонии, в нынешнем году динамика ВВП будет улучшаться по сравнению с негативной ситуацией, сложившейся во второй половине прошлого года, однако по итогам года экономика в этом году все равно сократится на 0,6% по сравнению с 2022 годом.
Тем не менее, в ближайшие годы экономический рост ускорится до уровня, близкого к трем процентам. Этому будет способствовать восстановление внешних рынков, удешевление энергоносителей, замедление роста потребительских цен, повышение покупательной способности потребителей и укрепление доверия как среди предприятий, так и среди домохозяйств, что улучшит условия для новых инвестиций.
Подробнее об экономических прогнозах - в публикации Rus.err.ee.
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