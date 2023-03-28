Банк Эстонии понес в 2022 году убыток от инвестиций в размере 157 миллионов евро. ERR отмечает, что это оказалось самым большим отрицательным результатом в истории национального банка.
Банк Эстонии понес рекордные убытки от вложений в ценные бумаги
Согласно годовому отчету центробанка за 2022 год, доходность его инвестиционных активов в прошлом году составила -157 миллионов евро, или -9%. Это первый случай, когда годовая доходность инвестиционных активов Банка Эстонии оказалась отрицательной, пишет ERR.
Убытки были понесены и по облигациям, и по акциям, поскольку оба класса активов пострадали от масштабного падения цен. 2022 год оказался одним из самых убыточных в истории для облигаций, которые пострадали из-за резкого повышения базовых процентных ставок для борьбы с разогнавшейся инфляцией. "Исключительно резкий рост процентных ставок привел к масштабному падению курсов облигаций", - пояснил центральный банк Эстонии в своем отчете.
Быстрый рост процентных ставок был также неблагоприятен для рисковых активов: мировые фондовые индексы закончили год с существенным минусом, хотя падение цен на акции американских компаний было частично компенсировано укреплением доллара.
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