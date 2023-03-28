Банк Эстонии понес рекордные убытки от вложений в ценные бумаги

Согласно годовому отчету центробанка за 2022 год, доходность его инвестиционных активов в прошлом году составила -157 миллионов евро, или -9%. Это первый случай, когда годовая доходность инвестиционных активов Банка Эстонии оказалась отрицательной, пишет ERR.

Убытки были понесены и по облигациям, и по акциям, поскольку оба класса активов пострадали от масштабного падения цен. 2022 год оказался одним из самых убыточных в истории для облигаций, которые пострадали из-за резкого повышения базовых процентных ставок для борьбы с разогнавшейся инфляцией. "Исключительно резкий рост процентных ставок привел к масштабному падению курсов облигаций", - пояснил центральный банк Эстонии в своем отчете.