Айво Петерсон хочет на свободу

"В Таллиннский окружной суд поступила жалоба защитника Айво Петерсона. Она будет рассмотрена 5 апреля в открытом заседании", - сообщила Rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.

Напомним, Полиция безопасности 10 марта задержала по подозрению в создании связей против эстонского государства троих мужчин, среди которых Петерсон - один из лидеров объединения “Koos/Вместе”. Петерсон на минувших выборах в Рийгикогу набрал 3968 голосов, однако в состав парламента не прошел. Харьюский уездный суд 11 марта постановил оставить задержанных мужчин под стражей на срок до двух месяцев.

Айво Петерсон стал известен тем, что перед мартовскими выборами в Рийгикогу посетил оккупированные РФ регионы Украины и выступал с пророссийскими заявлениями.