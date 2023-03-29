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Айво Петерсон хочет на свободу

Северное побережье
Айво Петерсон хочет на свободу
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Айво Петерсон совершенно уверен, что ныне избранный состав Рийгикогу не продержится четыре года.
Айво Петерсон совершенно уверен, что ныне избранный состав Рийгикогу не продержится четыре года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Содержащийся уже почти три недели под арестом политик Айво Петерсон хочет выйти на волю. Его защитник пожаловался в окружной суд.

"В Таллиннский окружной суд поступила жалоба защитника Айво Петерсона. Она будет рассмотрена 5 апреля в открытом заседании", - сообщила Rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.

Напомним, Полиция безопасности 10 марта задержала по подозрению в создании связей против эстонского государства троих мужчин, среди которых Петерсон - один из лидеров объединения “Koos/Вместе”. Петерсон на минувших выборах в Рийгикогу набрал 3968 голосов, однако в состав парламента не прошел. Харьюский уездный суд 11 марта постановил оставить задержанных мужчин под стражей на срок до двух месяцев.

Айво Петерсон стал известен тем, что перед мартовскими выборами в Рийгикогу посетил оккупированные РФ регионы Украины и выступал с пророссийскими заявлениями.

Помимо Петерсона под стражей содержатся Дмитрий Роотси и Андрей Андронов. По положению на полдень 28 марта жалоб от их защитников в окружной суд не поступало, как сообщил новостной портал Rus.err.ee.

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