Работники Нарвской Ваналиннаской государственной школы встревожены планом Минобразования, по которому их школу лишат самостоятельности и присоединят к совершенно новому образовательному комплексу с новым же руководителем.
Учителя недовольны: Нарвскую Ваналиннаскую госшколу реформируют вопреки мнению коллектива
Сорок четыре работника Нарвской Ваналиннаской государственной школы обратились к министру образования Тынису Лукасу с максимально учтивым коллективным письмом, которое, однако, полно тревог и несогласий. Из текста можно сделать вывод, что работников ранее четко не оповестили, что их школу скоро присоединят к создаваемому в Нарве на улице Краави новому образовательному комплексу или городку.
Люди встревожены и тем, что директор Татьяна Степанова, занимающая это место все 23 года работы школы, станет в результате реформы лишь руководителем подразделения. Аналогично и бюджет школы станет только частью бюджета образовательного комплекса.
Работники выступают за самостоятельность
Нарвский образовательный городок создается Министерством образования и науки путем объединения в единое учреждение трех частей: Нарвской эстонской государственной гимназии, здание которой еще достраивается, Нарвской эстонской основной школы, преобразуемой из прежней гимназии, а также Нарвской Ваналиннаской государственной школы, работающей по методике языкового погружения.
Директором единого учреждения станет по плану директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар, что она сама и подтвердила. Ей в административное подчинение перейдут руководители двух присоединяемых школ.
Обратившиеся 27 марта к министру Тынису Лукасу работники Нарвской Ваналиннаской государственной школы уверены, что школа за 23 года работы доказала свое право на самостоятельную деятельность. "По какой причине Нарвскую Ваналиннаскую госшколу, где в основной школе учатся более 500 учеников и работает более 60 сотрудников, нужно объединять с двумя меньшими школами, общее количество учеников в которых вдвое меньше?" - задаются вопросом обратившиеся.
Они отмечают, что Нарвская Ваналиннаская госшкола сама по себе готова к переходу на обучение на эстонском языке, тогда как реорганизация угрожает целостности коллектива. "Независимость и подчинение Нарвской Ваналиннаской государственной школы непосредственно Министерству образования и науки будет способствовать сохранению рабочих мест, что необходимо для продолжения стратегической деятельности школы", - говорится в письме.
Подписавшиеся написали Лукасу пожелание, чтобы Нарвской Ваналиннаской государственной школе на десять лет гарантировали, что она продолжит работать самостоятельно. Также они просят оставить Татьяну Степанову в должности их школьного директора.
Реформа - вопрос решенный
Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала "Северному побережью", что ее удивило такое письмо в министерство, поскольку с директором Ваналиннаской государственной школы они, как казалось, нормально сотрудничают в направлении предстоящего слияния. Подготовка к реорганизации школ длилась, по словам Кяосаар, уже почти полтора года - и все школьные руководители давно проинформированы, дискуссии на эту тему позади.
- Крайне жаль, что в школьном коллективе изменилась информация и люди выбрали другой путь вместо того, чтобы договариваться на месте. И я, и коллеги из министерства несколько раз разговаривали с руководителем школы о планировании изменений и предлагали встретиться с коллективом, чтобы вместе спланировать будущее. Изменения всегда трудны и зачастую затрагивают людей лично. Решение министерства ясно, обдумано и обговорено здесь с людьми, теперь наша роль - спланировать следующие шаги профессионально и интеллигентно, чтобы двигаться дальше, - прокомментировала Кяосаар новость об обращении в министерство работников Нарвской Ваналиннаской государственной школы.
Министерство образования и науки, в свою очередь, готовит письменный ответ школьному коллективу.
Не далее как в тот же день, 27 марта, министр Тынис Лукас подписал приказ о реорганизации Нарвской Ваналиннаской государственной школы таким образом, что с 1 сентября 2023 года она лишится гимназического звена и станет основной школой. Чуть ранее, 23 марта, аналогичный приказ был подписан в отношении Нарвской эстонской гимназии, которая тоже с осени станет основной школой. Обучением их старшеклассников займется Нарвская эстонская государственная гимназия, здание для которой достроят и оснастят ориентировочно к январю.
По словам Кяосаар, административное объединение двух госшкол и госгимназии в единый образовательный комплекс или городок запланировано на предстоящий учебный год.