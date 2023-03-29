Учителя недовольны: Нарвскую Ваналиннаскую госшколу реформируют вопреки мнению коллектива

Они отмечают, что Нарвская Ваналиннаская госшкола сама по себе готова к переходу на обучение на эстонском языке, тогда как реорганизация угрожает целостности коллектива. "Независимость и подчинение Нарвской Ваналиннаской государственной школы непосредственно Министерству образования и науки будет способствовать сохранению рабочих мест, что необходимо для продолжения стратегической деятельности школы", - говорится в письме.

Подписавшиеся написали Лукасу пожелание, чтобы Нарвской Ваналиннаской государственной школе на десять лет гарантировали, что она продолжит работать самостоятельно. Также они просят оставить Татьяну Степанову в должности их школьного директора.

Реформа - вопрос решенный

Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала "Северному побережью", что ее удивило такое письмо в министерство, поскольку с директором Ваналиннаской государственной школы они, как казалось, нормально сотрудничают в направлении предстоящего слияния. Подготовка к реорганизации школ длилась, по словам Кяосаар, уже почти полтора года - и все школьные руководители давно проинформированы, дискуссии на эту тему позади.