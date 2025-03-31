Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что сегодня срок уплаты первой части платежа по земельному налогу. С налоговым обязательством можно ознакомиться и безопасно уплатить налог в среде э-услуг e-MTA.
Сегодня наступает срок уплаты первой части платежа по земельному налогу
Около 335 000 частных лиц должны к 31 марта уплатить в общей сложности около 21 миллиона евро земельного налога. Почти 35 000 собственников недвижимости, являющихся юридическими лицами, должны к тому же сроку уплатить в общей сложности около 27 миллионов евро. Оставшуюся часть налогового обязательства необходимо уплатить до 1 октября.
Руководитель службы земельного налога НТД Рийта Парксепп напоминает, что для собственников жилья в этом году по-прежнему действует налоговая льгота на землю под домом. «В случае, если у Вас есть облагаемая налогом земля и Вы ещё не ознакомились со своим налоговым обязательством, то можете сделать это и удобно уплатить налог в нашей среде э-услуг e-MTA, выбрав Налоги – Земельный налог – Уведомления о земельном налоге и данные о земле», – сказала Рийта Парксепп.
Что изменилось по земельному налогу в этом году?
Изменилась сумма первого платежа земельного налога. Если сумма земельного налога в пределах одного местного самоуправления превышает 100 евро, то сумма первого платежа составляет не менее половины, но не меньше 100 евро. Если же сумма налога составляет менее 100 евро, то к первому сроку следует уплатить всю сумму налога сразу. В случае, если облагаемые налогом недвижимости находятся в пределах нескольких местных самоуправлений, размер первого платежа может превышать 100 евро.
Изменились налоговые ставки земельного налога многих местных самоуправлений. Налоговые ставки на участок земли жилого или сельскохозяйственного назначения, включающий в себя приусадебный участок в этом году составил от 0,1–1%. Налоговая ставка доходной сельскохозяйственной земли осталась на прежнем уровне, от 0,1–0,5%. Однако налоговые ставки на землю с иным целевым назначением в этом году составили от 0,1–2%. С налоговыми ставками, установленными местными самоуправлениями на 2025 год, можно ознакомиться на сайте НТД.
Изменилась предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм. Защитный механизм предназначен для того, чтобы налог на земельный участок не увеличивался слишком резко по сравнению с прошлым годом. В 2025 году земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличился по сравнению с прошлым годом для каждого собственника до 50% или 20 евро в случае, если на земельный участок не применялись налоговые освобождения или льготы. Если по сравнению с земельным налогом прошлого года рост на 50% составил менее 20 евро, то сумма земельного налога увеличилась на 20 евро. Если же кадастровая единица имеет налоговые освобождения или льготы, то земельный налог, подлежащий уплате в 2025 году, может отличаться и более чем на 50% или 20 евро по сравнению с суммой налога за прошлый год.
Основанием для исчисления земельного налога является стоимость земли, определённая Земельно-пространственным департаментом. По вопросам оценки земли просим обращаться в Земельно-пространственный департамент по адресу info@maaruum.ee. По вопросам налоговых ставок просим обращаться в местное самоуправление по месту нахождения земли. Что касается исчисления и уплаты налога, обращайтесь в Налогово-таможенный департамент.
Земельный налог – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. Налоговые ставки устанавливают органы местного самоуправления. Земельный налог в полном объёме поступает в бюджет местного самоуправления, при его поддержке самоуправления могут развивать местную жизнь и предлагать услуги, предназначенные для местных жителей.
Подробнее о земельном налоге читайте на сайте НТД.