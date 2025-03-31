Сегодня наступает срок уплаты первой части платежа по земельному налогу

Изменилась предельная ставка повышения земельного налога, то есть так называемый защитный механизм. Защитный механизм предназначен для того, чтобы налог на земельный участок не увеличивался слишком резко по сравнению с прошлым годом. В 2025 году земельный налог для каждой кадастровой единицы увеличился по сравнению с прошлым годом для каждого собственника до 50% или 20 евро в случае, если на земельный участок не применялись налоговые освобождения или льготы. Если по сравнению с земельным налогом прошлого года рост на 50% составил менее 20 евро, то сумма земельного налога увеличилась на 20 евро. Если же кадастровая единица имеет налоговые освобождения или льготы, то земельный налог, подлежащий уплате в 2025 году, может отличаться и более чем на 50% или 20 евро по сравнению с суммой налога за прошлый год.