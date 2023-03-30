Театральный вечер для всей семьи

Юные артисты представят две постановки, которые будут интересны не только детям, но и взрослым, поэтому приглашают прийти в зрительный зал всей семьей - после просмотра найдется о чем поговорить.

Театральный вечер откроется спектаклем "Как Ежик и Медвежонок протирали звезды" - эту постановку по сказкам Сергея Козлова режиссер Татьяна Кундозерова подготовила с младшеклассниками Кохтла-Ярвеской Славянской школы. Трогательные и наивные истории учат добру, заставляя думать и детей, и взрослых. Сергей Козлов придумал целый цикл сказок про эту неразлучную парочку. А мультфильм "Ежик в тумане", выпущенный на экраны в 1975 году, заслужил международное признание. Интерпретация самых юных артистов отмечена специальной премией на уездном фестивале школьных театров, который проходил в Йыхвиском концертном доме 21-22 марта.

Спектакль "Шина - еще не колесо" артисты "Театра ЯРГ" посвятили 18-летию любительского театра. Сценарий написала режиссер Татьяна Кундозерова, но активно участвовали и актеры - часть историй взята из их школьной жизни. Премьера прошла с большим успехом, а на фестивале школьных театров кохтлаярвесцы заняли второе место. Актриса Русского театра Эстонии Екатерина Кордас, работавшая в жюри, назвала этот спектакль терапевтическим сеансом.