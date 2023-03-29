Родители пытаются остановить закрытие тойлаского детсада

Еще весной прошлого года волостное управление давало понять, что не желает продолжать на прежних условиях покупку услуги у тойлаского детсада "Naerumeri", посчитав ее неразумно дорогой. Так как в результате переписки между волостным управлением и владельцем детсада изменений в договоре не появилось, то родители предприняли попытку в понедельник вечером собрать все стороны в зале детсада за так называемым общим круглым столом.