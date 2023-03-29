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Родители пытаются остановить закрытие тойлаского детсада

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Родители пытаются остановить закрытие тойлаского детсада
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Член попечительского совета детсада "Naerumeri" Мерле Харьо (слева) надеется, что волость и владелец детсада найдут подходящее обеим сторонам решение.
Член попечительского совета детсада "Naerumeri" Мерле Харьо (слева) надеется, что волость и владелец детсада найдут подходящее обеим сторонам решение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В ситуации, когда волость собирается расторгнуть договор с частным детсадом, а по мнению родителей, детсад в поселке Тойла должен сохраниться, родители собрали вместе членов волостного управления и волостного собрания, а также владельцев детсада "Naerumeri".

Еще весной прошлого года волостное управление давало понять, что не желает продолжать на прежних условиях покупку услуги у тойлаского детсада "Naerumeri", посчитав ее неразумно дорогой. Так как в результате переписки между волостным управлением и владельцем детсада изменений в договоре не появилось, то родители предприняли попытку в понедельник вечером собрать все стороны в зале детсада за так называемым общим круглым столом.

С соглашением нельзя тянуть, так как волостное собрание обсудит проект досрочного расторжения договора на заседании в среду.

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