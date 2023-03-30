В Белом зале будет веселая суббота

Так как очередная творческая суббота выпала на День смеха, художник и руководитель виртуального филиала Русского музея Ольга Жаркова подготовила для гостей лекцию "Юмор в искусстве". Забавных историй, связанных с живописцами, много, хватит на целый час. Такие истории случались даже в Древней Греции.

- Древнегреческие художники Зевксис и Паррасий поспорили, кто лучше распишет стену храма, - приводит она пример. - Собрался народ, вышли соперники, у каждого росписи под покрывалом. Зевксис отдернул свое - на стене была виноградная гроздь, настолько похожая, что птицы слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. "Теперь ты отдерни покрывало!" - сказал Зевксис. "Не могу, - ответил Паррасий, - оно нарисовано". Зевксис склонил голову: "Ты победил! Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца".

В 13.00 начнется детская программа. Так как скоро пасхальные праздники, Ольга Жаркова подготовила анимационную сказку про Храброго Зайца. Будет не только рассказывать, но и рисовать эту веселую историю про Зайца и Волка на песке - недавно она освоила эту технику изобразительного искусства.