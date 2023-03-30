Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 марта по 6 апреля.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.03-06.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 30 марта
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Tõll", спектакль Курессаареского театра. Автор - Андрус Кивиряхк, постановка - Ааре Тойкка. Билет - 17 евро, для учащихся и пенсионеров - 14 евро.
Пятница, 31 марта
* В Силламяэ в библиотеке Виру в 17.00 - открытие передвижной выставки "Дыхание времени", приуроченной к 25-летию Объединения русских художников Эстонии.
* В Йыхви по ул. Харидузе, 6 в 18.00 - "Ühe taustanäitleja kirev elu!". Гость домашних встреч - актер-любитель Эркки Леэк. В плату за участие - 5 евро - входят кофе и пирожное. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
* В замке Пуртсе в 19.00 - "Kevad aadlilossis" / "Весна в дворянском замке", концерт "Orthodox Singers". Красивые православные молитвенные песни на Великий пост и Пасху. Билет - 10-15 евро.
Суббота, 1 апреля
* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 12.00 - открытие уличной фотовыставки "Истории Шахтерского дома". Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома в "Фейсбуке". О своем прибытии сообщите: aare@aare.ee или тел. 515 0818. (Если у вас есть фотографии колхоза или шахты "Таммику", поселка Таммику, пожалуйста, принесите их в деревню. При желании вы получите их обратно, но мы просим разрешения перефотографировать их.)
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Играем в Африку", спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 12.00 - лекция "Huumor kunstis" / "Юмор в искусстве", в 13.00 - песочная анимация и сказка про зайчика. В мастерской можно сделать пасхальные сувениры. Вход по билету на выставку.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - концерт "Когда душа поет" хора русской песни "Зоренька" и ансамбля русской песни "Реченька". Билет - 3 евро. Информация по тел. 507 4616.
* В Мяэтагузеском народном доме в 14.00 - день духовой музыки. Выступают исполнители на духовых инструментах из Ида-Вирумаа, приглашенный исполнитель "Brassical". Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - кабаре-шоу "Бурлеск!": вокальная студия "Шанс" и танцевальная студия "Step up". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 2 апреля
* В Кивиылиском народном доме в 12.00 - цирк. Билет - 10-15 евро.
Вторник, 4 апреля
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - "Eedeni aed. Peegeldused" / "Эдемский сад. Отражения": открытие выставки керамики Кюлли Кыйв и фоторабот Прийта Кыйва. Выставка открыта до 28 апреля.
Среда, 5 апреля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - литературная гостиная. Встреча с Александром Мартыновым: "Игорь Северянин. Разочарованный странник".
* В Мяэтагузеском народном доме в 19.00 - "Trompetipuu", спектакль театра "Vana Baskin". Постановка Ээро Сприйта. Играют Хельги Салло, Юри Власов, Отт Сепп, Инга Лунге, Рихо Росберг. Билет - 21-23 евро.
Четверг, 6 апреля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 15.00 - открытие выставки коллажей в стиле mixed meedia "Женские истории" Наталии Смирновой. Выставка открыта до 13 мая.
СПОРТ
Суббота, 1 апреля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into", русские шашки.
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - открытый Кубок Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* На Кивиылиском стадионе в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига: ФК "Alliance" (Ида-Вирумаа) - ФК "Elva".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Phoenix" (Йыхви)/ФК "Noova" - ФК "Helios" (Выру).
* В Нарвском спортцентре в 16.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, четвертьфинал: "Narva United FC" - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).
* В Ляэне-Вирумаа (деревня Суйгу, Винниская волость) - поход "Naljapäeva õhtupoolik Punasoo päiksepunas". Сбор на парковке у учебной туристической тропы Сельямяэ в 17.00
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 18.00 - вечер бокса "Битва под Нарвой".
Воскресенье, 2 апреля
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Järve" (Кохтла-Ярве) - "Viimsi JK II".
Четверг, 6 апреля
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига, четвертьфинал: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Rock Terminal" (Тарту).
РАЗНОЕ
Четверг, 30 марта
* В Нарвском замке в ресторане "Rondeel" в 18.00 - лекция-дегустация Эвелины Ведом "История шоколада в искусстве и гастрономии". Билет - 22 евро.
Пятница, 31 марта
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - последняя встреча сезона в танцевальном клубе Люганузе. Играют исполнители народной музыки из Вирумаа. На месте разучим танцы. Стоимость участия - 3 евро, для детей и музыкантов - бесплатно.
Суббота, 1 апреля
* В Силламяэ в библиотеке Виру с 11.00 до 13.00 - "Спасите лягушек!": встреча с другом лягушек Татьяной Лавровой. Фонд природы Эстонии объединяет и обучает волонтеров, как и когда правильно спасать земноводных, а также как записаться в добровольцы.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - выборы бабушки уезда-2023. Танцы под песни Мерле Лилье. Билет - 5 евро. Билеты в продаже в Йыхвиском общественном доме и Таммикуском народном доме. Заказ столиков: тел. 5858 7381, Хели.
Среда, 5 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - клуб интересных встреч. Встреча с художником и иллюстратором книг Маде Бальбат.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская рукоделия. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - лекция консультанта по садоводству Юри Анниста "Taimed, kes põhjusel või teisel võiksid aias olla" / "Растения, которые по той или иной причине могут оказаться в саду" и серия вопросов. Бесплатно! Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард. Вопросы можно отправить и письменно: info@calmia.ee.
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