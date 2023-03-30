МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.03-06.04 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 30 марта

Сцена из спектакля "Tõll". Фото: Erakogu

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - "Tõll", спектакль Курессаареского театра. Автор - Андрус Кивиряхк, постановка - Ааре Тойкка. Билет - 17 евро, для учащихся и пенсионеров - 14 евро.

Пятница, 31 марта

* В Силламяэ в библиотеке Виру в 17.00 - открытие передвижной выставки "Дыхание времени", приуроченной к 25-летию Объединения русских художников Эстонии.

* В Йыхви по ул. Харидузе, 6 в 18.00 - "Ühe taustanäitleja kirev elu!". Гость домашних встреч - актер-любитель Эркки Леэк. В плату за участие - 5 евро - входят кофе и пирожное. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.

* В замке Пуртсе в 19.00 - "Kevad aadlilossis" / "Весна в дворянском замке", концерт "Orthodox Singers". Красивые православные молитвенные песни на Великий пост и Пасху. Билет - 10-15 евро.

Суббота, 1 апреля

* В поселке Таммику в Шахтерском доме (ул. Кастани, 7) в 12.00 - открытие уличной фотовыставки "Истории Шахтерского дома". Точная информация - на домашней странице Шахтерского дома в "Фейсбуке". О своем прибытии сообщите: aare@aare.ee или тел. 515 0818. (Если у вас есть фотографии колхоза или шахты "Таммику", поселка Таммику, пожалуйста, принесите их в деревню. При желании вы получите их обратно, но мы просим разрешения перефотографировать их.)

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Играем в Африку", спектакль театра "Туулевески". Билет - 10 евро.