28 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Мяэтагузе 39-летний мужчина угрожал насилием своей сожительнице. Полиция задержала мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Мяэтагузе угрожали женщине
27-28 марта 2023 г.
В Мяэтагузе угрожали женщине
Толкнул бывшую жену
27 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Альтсерва в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина толкнул бывшую жену. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.
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Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.
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