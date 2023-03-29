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СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Мяэтагузе угрожали женщине

27-28 марта 2023 г.
Северное побережье
В Мяэтагузе угрожали женщине
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Полиция. Снимок иллюстративный.
Полиция. Снимок иллюстративный. Фото: Arvo Meeks

28 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Мяэтагузе 39-летний мужчина угрожал насилием своей сожительнице. Полиция задержала мужчину.

Толкнул бывшую жену

27 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Альтсерва в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина толкнул бывшую жену. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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