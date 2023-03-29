СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В Мяэтагузе угрожали женщине

Толкнул бывшую жену

27 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Альтсерва в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 33-летний мужчина толкнул бывшую жену. Точные обстоятельства произошедшего полиция выяснит в рамках уголовного производства.