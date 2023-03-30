ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Экономия всегда нуждается в объяснении

В Ида-Вирумаа стоит вспомнить начавшуюся год назад войну из-за закрытия Люганузеской школы. Волостное собрание приняло решение, что вызвало обвинения со стороны местного сообщества в политике дорожного катка. Дело дошло даже до суда, который в постановлении о применении первичной правовой защиты отметил, что местные жители имеют право высказываться по вопросам образования своих детей. В итоге государство также сочло, что закрывать Люганузескую школу нельзя и забрало ее себе.

В Тойла уже некоторое время продолжается спор с владельцем частного детского сада, потому что действующий договор обходится дорого, и родители это понимают. Здесь тоже дело дошло до конфликта, так как общение между сторонами как-то не заладилось.

Однако, если смотреть дальше сегодняшнего дня, какой репутационный сигнал дает отсутствие детского сада в Тойла, где говорилось о создании хороших условий для молодых семей? Подумали ли в том числе о том, что в соседнем городе Йыхви, с которым Тойла, очевидно, хочет объединиться, не хватает мест в детских садах?