С апреля 2023 года пособие по нетрудоспособности будет рассчитываться на основе новых дневных ставок.
С апреля повысится пособие по нетрудоспособности
С апреля повысится пособие по нетрудоспособности
Как сообщает ERR со ссылкой на Кассу по безработице, для лиц, признанных нетрудоспособными, дневная ставка пособия с апреля составит 18,60 евро в день (в среднем - 558 евро в месяц), для признанных частично трудоспособными - 10,602 евро в день (в среднем - 318,06 евро в месяц).
Пособие за март будет выплачено в начале апреля не позднее 10-го числа по старой дневной ставке. В начале мая будет выплачено новое увеличенное пособие за апрель.
Увеличение пособия будет сопровождаться и повышением предельной величины дохода, начиная с которой размер пособия снижается. С мая сумма пособия будет уменьшаться по соответствующей формуле, если брутто-доход получателя пособия за предыдущий месяц превысит 1674 евро.