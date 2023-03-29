С апреля повысится пособие по нетрудоспособности

Как сообщает ERR со ссылкой на Кассу по безработице, для лиц, признанных нетрудоспособными, дневная ставка пособия с апреля составит 18,60 евро в день (в среднем - 558 евро в месяц), для признанных частично трудоспособными - 10,602 евро в день (в среднем - 318,06 евро в месяц).

Пособие за март будет выплачено в начале апреля не позднее 10-го числа по старой дневной ставке. В начале мая будет выплачено новое увеличенное пособие за апрель.