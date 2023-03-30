Хотя резкое повышение цен на продукты должно бы оказать давление и на самоуправления, чтобы вдобавок к получаемым от государства на школьное питание деньгам они доплачивали и со своей стороны тоже, в Ида-Вирумаа сейчас это делают только некоторые самоуправления.
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Повышение цен съедает часть школьного питания, самоуправления стараются, чтобы дети были накормлены
Повышение цен съедает часть школьного питания, самоуправления стараются, чтобы дети были накормлены
Когда Йыхвиское волостное собрание в конце января начало принимать бюджет, комиссия по образованию внесла предложение выделить за счет предполагаемого увеличения поступления подоходного налога с физического лица 59000 евро на питание школьников. Это позволит увеличить расходы на порцию школьного питания до 1,30 евро в день. До сих пор одна порция стоила 1 евро в день, и эти деньги поступали от государства.