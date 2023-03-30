Повышение цен съедает часть школьного питания, самоуправления стараются, чтобы дети были накормлены

Йыхвиская основная школа под Новый год переехала в новое здание и получила также новую столовую, которую делит с Йыхвиской госгимназией. Йыхвиская волость теперь будет приплачивать еще треть к выделяемым государством деньгам на школьное питание, а также попросит государство вернуть эти деньги за питание учеников гимназии.

Хотя резкое повышение цен на продукты должно бы оказать давление и на самоуправления, чтобы вдобавок к получаемым от государства на школьное питание деньгам они доплачивали и со своей стороны тоже, в Ида-Вирумаа сейчас это делают только некоторые самоуправления.