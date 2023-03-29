Реконструкция автомобильного пункта пропуска в Ивангороде должна начаться в 2023 году и продлиться больше двух лет, в течение которых автомобильное движение через границу здесь будет закрыто. Однако, как отмечает "Нарвская газета", дата закрытия границы до сих пор официально не объявлена. Издание прикинуло, что границу закроют, скорее всего, в августе текущего года.
Движение машин между Нарвой и Ивангородом может остановиться полностью к концу лета
Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) сообщила "Нарвской газете" следующее: "На июнь текущего года намечено заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы. Как только контракт будет заключен, и начнутся работы, движение транспорта будет закрыто. Согласно проектно-сметной документации срок производства строительно-монтажных работ составляет 28 месяцев со дня заключения контракта".
Как отметила газета, еще нет гарантии, что контракт будет заключен вовремя и с первой попытки. А после заключения контракта неизбежно потребуется переходный период для нескольких служб, которые работают на погранпункте: сотрудников нужно будет либо сокращать, либо переводить на работу в другие города.
Кроме всего этого, по межправительственному договору, который продолжает действовать, российские дипломаты должны сообщить о закрытии границы эстонским коллегам за два месяца.
Все эти обстоятельства указывают на то, что в случае успешного заключения контракта в июне, наиболее вероятный срок закрытия границы для автотранспорта - август 2023 года, считает "Нарвская газета".
Подробнее - в статье ЗДЕСЬ.
- Работы по проектированию автомобильного пункта пропуска Ивангород на границе с Эстонией начались в 2019 году.
- Проект был одобрен в декабре 2022 года.
- К строительно-монтажным работам планируется приступить в 2023 году. Их завершение намечено на 2025 год.
- Модернизация погранперехода позволит увеличить его пропускную способность в 1,3 раза по количеству транспорта (до 1860 транспортных средств в сутки) и в 1,6 раза по количеству человек (1133 человека в сутки), обеспечить комфортные условия для туристов и грузоперевозчиков, пресекающих государственную границу.
- На период реконструкции движение транспорта через пункт пропуска будет приостановлено. Пересечь границу в Ивангороде смогут только пешеходы.
- В качестве альтернативных для пересечения российско-эстонской границы автомобилисты смогут использовать погранпереходы Шумилкино и Куничина Гора в Псковской области РФ.