Движение машин между Нарвой и Ивангородом может остановиться полностью к концу лета

Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) сообщила "Нарвской газете" следующее: "На июнь текущего года намечено заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы. Как только контракт будет заключен, и начнутся работы, движение транспорта будет закрыто. Согласно проектно-сметной документации срок производства строительно-монтажных работ составляет 28 месяцев со дня заключения контракта".

Эскизное изображение к проекту реконструкции автомобильного пункта пропуска Ивангород. Фото: rosgranstroy.ru

Как отметила газета, еще нет гарантии, что контракт будет заключен вовремя и с первой попытки. А после заключения контракта неизбежно потребуется переходный период для нескольких служб, которые работают на погранпункте: сотрудников нужно будет либо сокращать, либо переводить на работу в другие города.

Кроме всего этого, по межправительственному договору, который продолжает действовать, российские дипломаты должны сообщить о закрытии границы эстонским коллегам за два месяца.

Все эти обстоятельства указывают на то, что в случае успешного заключения контракта в июне, наиболее вероятный срок закрытия границы для автотранспорта - август 2023 года, считает "Нарвская газета".

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