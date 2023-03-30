Велика вероятность, что в этом году новый облик получит центральная площадь Йыхви, покрытие которой разрушилось уже несколько лет назад.
Для подписчиков
Центральная площадь Йыхви в этом году преобразится
Центральная площадь Йыхви в этом году преобразится
- Мы очень близки к соглашению с Йыхвиской волостью относительно реконструкции центральной площади. Мы хотим обязательно привести эту площадь в порядок в нынешнем году, - сказала Аннели Мянд, руководитель Ида-Вируского региона международного фонда недвижимости "East Capital", обладающего правом пользования площадью.
Ключевые слова