Центральная площадь Йыхви в этом году преобразится

- Мы очень близки к соглашению с Йыхвиской волостью относительно реконструкции центральной площади. Мы хотим обязательно привести эту площадь в порядок в нынешнем году, - сказала Аннели Мянд, руководитель Ида-Вируского региона международного фонда недвижимости "East Capital", обладающего правом пользования площадью.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что переговоры на тему совместного приведения центральной площади в порядок проходят успешно. "В волостном собрании предстоят еще обсуждения, но я уверен, что нынешней весной мы придем к позитивным решениям", - сказал Реймаа, не первый год заявляющий, что центральную площадь необходимо привести в порядок, чтобы привнести больше жизни в центр города Йыхви.