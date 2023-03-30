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Центральная площадь Йыхви в этом году преобразится

Эрик Гамзеев
, журналист
Центральная площадь Йыхви в этом году преобразится
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Йыхвиская центральная площадь должна к концу года выглядеть так, как на этом эскизе. Для парковки машин отведено будет меньше половины площади.
Йыхвиская центральная площадь должна к концу года выглядеть так, как на этом эскизе. Для парковки машин отведено будет меньше половины площади. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Велика вероятность, что в этом году новый облик получит центральная площадь Йыхви, покрытие которой разрушилось уже несколько лет назад.

- Мы очень близки к соглашению с Йыхвиской волостью относительно реконструкции центральной площади. Мы хотим обязательно привести эту площадь в порядок в нынешнем году, - сказала Аннели Мянд, руководитель Ида-Вируского региона международного фонда недвижимости "East Capital", обладающего правом пользования площадью.

Председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа сказал, что переговоры на тему совместного приведения центральной площади в порядок проходят успешно. "В волостном собрании предстоят еще обсуждения, но я уверен, что нынешней весной мы придем к позитивным решениям", - сказал Реймаа, не первый год заявляющий, что центральную площадь необходимо привести в порядок, чтобы привнести больше жизни в центр города Йыхви. 

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