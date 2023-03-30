В Ида-Вирумаа уровень безработицы этой весной вырос до 13 процентов, то есть до уровня, на котором она была в последний раз почти два года назад. В своей предвыборной программе социал-демократы пообещали создать 15000 новых рабочих мест в сельских регионах за пределами Харьюмаа.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Как снизить уровень безработицы в Ида-Вирумаа?
Как снизить уровень безработицы в Ида-Вирумаа?
ПЕЭП ПЕТЕРСОН, министр здоровья и труда, СДПЭ:
- Я надеюсь, что средства фонда справедливого перехода удастся использовать для создания новых рабочих мест.
Новое правительство должно подумать о том, как использовать эти деньги более гибко. Что если недостаточно проектов в одной из согласованных областей, можно ли использовать те же деньги в другой области? Есть многообещающие планы, но конкретных проектов сейчас меньше, чем мы надеялись.
Вопрос трудовой занятости, безусловно, является одной из тем, которыми стал бы заниматься представитель правительства в Ида-Вирумаа, создание должности которого было внесено в повестку дня коалиционных переговоров.