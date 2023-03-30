ОДИН ВОПРОС ⟩ Как снизить уровень безработицы в Ида-Вирумаа?

Новое правительство должно подумать о том, как использовать эти деньги более гибко. Что если недостаточно проектов в одной из согласованных областей, можно ли использовать те же деньги в другой области? Есть многообещающие планы, но конкретных проектов сейчас меньше, чем мы надеялись.