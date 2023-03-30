Река Раннапунгерья после дождей больше не уместилась в свое русло, и устремившаяся в старые русла вода на несколько дней затопила дорогу к дому семьи.
Для подписчиков
В деревне Леммаку паводок заставил людей передвигаться на лодках
В деревне Леммаку паводок заставил людей передвигаться на лодках
- Вот что происходит, когда вы ненадолго уезжаете из дома, - сказала Сигне Роост, живущая в деревне Леммаку Алутагузеской волости, когда она в субботу вернулась домой с обучения и увидела водное пространство, отделяющее ее от дома.
Ключевые слова