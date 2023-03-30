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В деревне Леммаку паводок заставил людей передвигаться на лодках

Кюлли Крийс
, журналист
В деревне Леммаку паводок заставил людей передвигаться на лодках
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Все необходимые дела были сделаны благодаря взятой у соседей лодке.
Все необходимые дела были сделаны благодаря взятой у соседей лодке. Фото: Erakogu

Река Раннапунгерья после дождей больше не уместилась в свое русло, и устремившаяся в старые русла вода на несколько дней затопила дорогу к дому семьи.

- Вот что происходит, когда вы ненадолго уезжаете из дома, - сказала Сигне Роост, живущая в деревне Леммаку Алутагузеской волости, когда она в субботу вернулась домой с обучения и увидела водное пространство, отделяющее ее от дома. 

Такая картина открылась взору Сигне Роост в субботу, когда она посмотрела в сторону дома.
Такая картина открылась взору Сигне Роост в субботу, когда она посмотрела в сторону дома. Фото: Erakogu
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