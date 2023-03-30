Поздним вечером среды, 29 марта, в одной из квартир дома по нарвской улице Энергия сработал датчик угарного газа. Запах бытового газа в доме не ощущался, но на место были вызваны спасатели.
Нарвской семье пришлось ночевать не дома из-за утечки газа
Нарвской семье пришлось ночевать не дома из-за утечки газа
Как зафиксировано в ежесуточной сводке происшествий, вызов на 112 поступил в 22.50. К моменту прибытия спасателей комнаты в квартире, где сработал датчик, уже проветрили, но измеритель содержания газа все же показал его небольшое присутствие в воздухе.
Жильцы квартиры отправились ночевать в другое место и пообещали спасателям, что наутро вызовут газовщика.
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