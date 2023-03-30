Нарвской семье пришлось ночевать не дома из-за утечки газа

Как зафиксировано в ежесуточной сводке происшествий, вызов на 112 поступил в 22.50. К моменту прибытия спасателей комнаты в квартире, где сработал датчик, уже проветрили, но измеритель содержания газа все же показал его небольшое присутствие в воздухе.