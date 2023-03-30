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Желающих изучать эстонский язык стало больше, но учить их некому

Северное побережье
Желающих изучать эстонский язык стало больше, но учить их некому
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Эстонский язык. Иллюстративное фото.
Эстонский язык. Иллюстративное фото. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Желающих изучать эстонский язык уже давно гораздо больше, чем мест на бесплатных курсах, но за последний год их число стремительно увеличилось, а учить некому. Об этой проблеме рассказывает новостной портал ERR.

Интерес к эстонскому был высоким всегда, говорят в таллиннском Доме эстонского языка. Но за последний год в нашей стране появились десятки тысяч новых жителей, которым нужно за короткое время освоить хотя бы начальный уровень. Большинство из них - украинские беженцы, но не только они.

"У нас есть много работников, которые приезжают по рабочим визам из Украины, Индии, Боливии и других стран", - говорит репортеру ERR руководитель таллиннского Дома эстонского языка Маргарита Кялло.

Никуда не делись и местные жители, для которых эстонский - не родной, но которые хотят говорить свободно и грамотно. С переходом системы образования на государственный язык дополнительные курсы потребуются и огромному числу педагогов школ и детских садов.

"На сегодняшний день эта проблема довольно острая. Необходимость в педагогах постоянно растет, и здесь мы смотрим в сторону университетов, которые могли бы предложить какие-то новые программы, позволяющие получить необходимую квалификацию для того, чтобы преподавать эстонский", - говорит Кялло.

Но курсы нужны прямо сейчас.

Подробнее - в репортаже на телеканале ETV+:

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Эстония
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