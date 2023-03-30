Лишить граждан России права голоса в Эстонии будет трудно

"Окончательно на этот вопрос я ответить не могу, но мы на переговорах обсуждали эту тему основательно. Принять такое решение вовсе не так легко. И вообще, правильно ли это? Перед выборами многие партии на эту тему высказывались, но если подходить к этому вопросу уже с позиции решения, то главное условие - для этого надо внести изменения в Конституцию", - цитируют Ляэнеметса радионовости ERR и новостной портал Rus.err.ee.