Партии, участвующие в переговорах о создании новой правящей в Эстонии коалиции, обсудили идею о временном лишении граждан Российской Федерации права голоса на местных выборах. Реализовать такую идею на практике будет нелегко, как пишет ERR, ссылаясь на комментарий лидера соцдемов Лаури Ляэнеметса.
Лишить граждан России права голоса в Эстонии будет трудно
"Окончательно на этот вопрос я ответить не могу, но мы на переговорах обсуждали эту тему основательно. Принять такое решение вовсе не так легко. И вообще, правильно ли это? Перед выборами многие партии на эту тему высказывались, но если подходить к этому вопросу уже с позиции решения, то главное условие - для этого надо внести изменения в Конституцию", - цитируют Ляэнеметса радионовости ERR и новостной портал Rus.err.ee.
"Иначе получится ситуация, при которой правительство перед проведением местных выборов решит временно приостановить право голоса части населения и от этого пострадает не партия из правящей коалиции, а какая-то из оппозиционных партий - это будет недемократично. Так что это вопрос изменения Конституции", - повторил Ляэнеметс. "В противном случае это будет незаконно", - заключил лидер соцдемов.
Переговоры о создании новой коалиции проводят в настоящее время Партия реформ, партия "Eesti200" и Социал-демократическая партия Эстонии.