Повышены минимальные ставки зарплат работников здравоохранения

С апреля размер оплаты труда врача увеличится с 14,90 до 17,88 евро в час, врача-специалиста - с 16,2 до 19,45 евро, клинического психолога - до 13,90 евро, медсестер, акушерок и опорных специалистов - с 9,05 до 10,90 евро, работников скорой помощи - с 7,6 до 9,1 евро, санитаров - с 5,70 до 6,90 евро в час.