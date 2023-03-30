Правительство Эстонии 30 марта утвердило повышение минимальных почасовых ставок оплаты труда работников здравоохранения, которые вырастут почти на 20 процентов, как сообщает ERR.
Повышены минимальные ставки зарплат работников здравоохранения
Повышены минимальные ставки зарплат работников здравоохранения
С апреля размер оплаты труда врача увеличится с 14,90 до 17,88 евро в час, врача-специалиста - с 16,2 до 19,45 евро, клинического психолога - до 13,90 евро, медсестер, акушерок и опорных специалистов - с 9,05 до 10,90 евро, работников скорой помощи - с 7,6 до 9,1 евро, санитаров - с 5,70 до 6,90 евро в час.
В общей сложности с апреля по декабрь это увеличит расходы Больничной кассы на 116,5 миллионов евро, пишет ERR.
ERR также напоминает, что повышение ставок оплаты труда медработников было записано в коллективном договоре, подписанном профессиональными организациями медиков с Союзом больниц Эстонии 20 января 2023 года.