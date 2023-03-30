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Повышены минимальные ставки зарплат работников здравоохранения

Северное побережье
Повышены минимальные ставки зарплат работников здравоохранения
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Операция на голеностопный сустав в Клинике Тартуского университета.
Операция на голеностопный сустав в Клинике Тартуского университета. Фото: Maanus Kullamaa

Правительство Эстонии 30 марта утвердило повышение минимальных почасовых ставок оплаты труда работников здравоохранения, которые вырастут почти на 20 процентов, как сообщает ERR.

С апреля размер оплаты труда врача увеличится с 14,90 до 17,88 евро в час, врача-специалиста - с 16,2 до 19,45 евро, клинического психолога - до 13,90 евро, медсестер, акушерок и опорных специалистов - с 9,05 до 10,90 евро, работников скорой помощи - с 7,6 до 9,1 евро, санитаров - с 5,70 до 6,90 евро в час.

В общей сложности с апреля по декабрь это увеличит расходы Больничной кассы на 116,5 миллионов евро, пишет ERR.

ERR также напоминает, что повышение ставок оплаты труда медработников было записано в коллективном договоре, подписанном профессиональными организациями медиков с Союзом больниц Эстонии 20 января 2023 года.

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Эстония
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