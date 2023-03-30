ВИДЕО ⟩ На оживший Нарвский водопад можно полюбоваться из дома в прямом эфире

Нарвский водопад просыпается обычно на несколько дней, а порой даже недель, когда весенние паводковые воды Чудского озера и Нарвского водохранилища перенаправляются в сухое естественное русло реки Нарва у подножия Кренгольмского острова. Управление шлюзами всецело в руках энергетиков Нарвской (по названию реки) гидроэлектростанции в Ивангороде, принадлежащей российскому акционерному обществу ТГК-1.

Время от времени просыпающийся водопад можно вживую наблюдать на нарвском берегу с режимной, огороженной территории старой Кренгольмской мануфактуры. Благодаря же инициативе и веб-камере "Rapid Security" красота водопада на фоне кренгольмской архитектуры доступна всем, у кого есть доступ к интернету.