В Нарвской арт-резиденции 31 мая откроется выставка "Расцвет"

Куратор выставки - художник-резидент NART, Анна Йенсен. Она исследует взаимоотношения между пейзажем, искусством, памятью и временем через поэтическую и философскую призму. Йенсен предлагает воспринимать художественные коллекции как живые сады. Вдохновленная книгой Оливии Лэйнг Сад против времени (2024), выставка размышляет о том, как коллекции, подобно садам, являются глубоко личными, но при этом общедоступными, постоянно изменяющимися и всегда укорененными в культуре и заботе их хранителей.

Выставка состоит преимущественно из пейзажей и картин природы, созданных с начала XX века до современности. Она демонстрирует, как пейзаж не теряет своей притягательной силы с течением времени, и как взгляд на природу меняется по мере ее преобразования.

По словам Йенсен многие коллекции хранят тайны: тайные картины, спрятанные на оборотной стороне произведений, и секретные истории, связанные с ними. Коллекции также могут порождать странные ростки или прорастать в неожиданных местах.

"Мы особенно рады этому сотрудничеству с Viinistu Art Museum, которое позволяет Нарвской художественной резиденции представить работы из одной из самых больших частных коллекций Эстонии. Мы также благодарим за поддержку Эстонскую академию художеств и Художественный музей Kumu", - отметила Анна Йенсен.

Выставка будет открыта до тех пор, пока не будут известны сроки предстоящей реконструкции здания, - по четвергам и пятницам с 15:00 до 19:00, а по субботам и воскресеньям - с 13:00 до 19:00.