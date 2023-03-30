После апрельской индексации пенсии работающим пенсионерам надо пересмотреть заявление о налоге

Для каждого человека пенсия начисляется в индивидуальном порядке, на ее размер влияет трудовой стаж. В результате индексации рост пенсий также будет разным. Целью индексации является соблюдение баланса между пенсиями, зарплатами и изменением цен. Агне Кивисельг поясняет: "Индексацией увеличивается как базовая часть пенсии, так и ее годовая оценка. Базовая часть пенсии - это основа, которая одинакова для всех пенсионеров по старости. Годовая оценка - стоимость пенсионно-правового стажа за один год, в которую входит часть за стаж, страховая и объединенная части". Департамент социального страхования сделает перерасчет пенсий в общей сложности для 323 тысяч людей.