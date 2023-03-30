Работающим пенсионерам в Эстонии следует после апрельской индексации пенсии пересмотреть заявление о не облагаемом налогом доходе. Об этом напомнил Департамент социального страхования.
После апрельской индексации пенсии работающим пенсионерам надо пересмотреть заявление о налоге
После индексации с 1 апреля средняя пенсия вырастет до 700 евро, а ставка народной пенсии - до 336 евро. Рост пенсий повлияет на использование не облагаемого подоходным налогом минимума у работающих пенсионеров.
По словам руководителя пенсионного отдела Департамента социального страхования Агне Кивисельг, с 1 января 2023 года в отношении людей, достигших возраста пенсионера по старости (64 года и 6 месяцев), действует не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 704 евро в месяц. "Если пенсия человека составляет менее 704 евро, то неиспользуемую часть не облагаемого подоходным налогом минимума можно применить к другим доходам, таким как заработная плата. Однако, в результате индексации пенсии увеличиваются, и может возникнуть ситуация, когда часть не облагаемого налогом дохода, применяемого к заработной плате, уменьшается", - поясняет Кивисельг.
Например, если пенсия вырастет с 500 до 600 евро, то часть не облагаемого подоходным налогом минимума у человека пенсионного возраста вместо прежних 204 евро составит 104 евро (704-600=104). Таким образом, если ранее работодатель учитывал не облагаемый налогом доход в размере 204 евро, то после индексации эту сумму в заявлении следует изменить. Это позволит избежать ситуации, когда потом при декларировании доходов придется доплачивать государству подоходный налог.
Размер пенсии после индексации
- Народная пенсия - 336,39
- Базовая часть пенсии - 317,9193
- Годовой коэффициент - 8,684
- Пенсия по старости со стажем работы 15 лет - 448,18
- Пенсия по старости со стажем работы 30 лет - 578,44
- Пенсия по старости со стажем работы 44 года - 700,02
Для каждого человека пенсия начисляется в индивидуальном порядке, на ее размер влияет трудовой стаж. В результате индексации рост пенсий также будет разным. Целью индексации является соблюдение баланса между пенсиями, зарплатами и изменением цен. Агне Кивисельг поясняет: "Индексацией увеличивается как базовая часть пенсии, так и ее годовая оценка. Базовая часть пенсии - это основа, которая одинакова для всех пенсионеров по старости. Годовая оценка - стоимость пенсионно-правового стажа за один год, в которую входит часть за стаж, страховая и объединенная части". Департамент социального страхования сделает перерасчет пенсий в общей сложности для 323 тысяч людей.
Новую сумму пенсии с 1 апреля проще всего узнать в среде самообслуживания на портале eesti.ee. Обращаясь же в отделы обслуживания клиентов или на инфотелефон Департамента социального страхования 612 1360, необходимо учитывать возможное время ожидания в очереди.