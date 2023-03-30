Республиканская избирательная комиссия 30 марта зарегистрировала список депутатов и замещающих членов Рийгикогу XV созыва. Об этом сообщили новости ERR.
Выборы завершились: зарегистрирован новый состав Рийгикогу
Результаты выборов считаются объявленными на следующий день после опубликования решения избирательной комиссии в "Riigi Teataja", тогда начинаются и полномочия нового состава Рийгикогу.
ERR напоминает, что первое заседание нового состава Рийгикогу состоится в течение десяти дней после объявления результатов выборов. На первое заседание Рийгикогу созывает президент Эстонии.
Избирательная комиссия, как пишет ERR, также приняла решение о возврате залога политическим партиям, прошедшим в Рийгикогу. Вернут залог и Михаилу Стальнухину, баллотировавшемуся в Ида-Вирумаа в качестве независимого кандидата, набравшему более половины голосов по простой квоте.
Ранее в этот же день сообщалось, что коллегия Госсуда по конституционному надзору отклонила все жалобы, поданные в связи с выборами в Рийгикогу. Это дало Республиканской избирательной комиссии основание для объявления результатов выборов, голосование на которых закончилось еще 5 марта.