Выборы завершились: зарегистрирован новый состав Рийгикогу

Результаты выборов считаются объявленными на следующий день после опубликования решения избирательной комиссии в "Riigi Teataja", тогда начинаются и полномочия нового состава Рийгикогу.

ERR напоминает, что первое заседание нового состава Рийгикогу состоится в течение десяти дней после объявления результатов выборов. На первое заседание Рийгикогу созывает президент Эстонии.

Избирательная комиссия, как пишет ERR, также приняла решение о возврате залога политическим партиям, прошедшим в Рийгикогу. Вернут залог и Михаилу Стальнухину, баллотировавшемуся в Ида-Вирумаа в качестве независимого кандидата, набравшему более половины голосов по простой квоте.