Восемь миллиардов евро на развитие жизни в Эстонии

Это явный знак солидарности Европы с Эстонией: нашим европейским партнерам тоже важно, чтобы жизнь в Эстонии улучшилась, ведь тогда успешнее будет вся Европа.

Обновление школьной сети за евроденьги - идеальный пример этого. С помощью прежних пособий мы таким же образом уже заново построили и модернизировали систему профессионального образования.

Из семилетнего бюджета Евросоюза Эстония получит в 2021-2027 годах более восьми миллиардов евро, а в бюджет ЕС мы внесем два с половиной миллиарда евро. То есть обратно Эстония получит округленно три с половиной евро за каждый заплаченный в бюджет Евросоюза евро.

Это немного меньше, чем раньше, что показывает, насколько мощно развивалась жизнь в Эстонии, в том числе при помощи пособий Евросоюза. С момента вступления в ЕС в 2004 году Эстония получила различных европособий на сумму более 20 миллиардов евро. Большая часть важных инвестиций и была сделана в Эстонии на евроденьги.

Если в предыдущие бюджетные периоды ЕС пособия направлялись в инфраструктуру, то теперь в фокусе - инвестиции в смарт-технологии и в людей. Для обеспечения конкурентоспособности следовало бы направлять больше денег в зеленый и дигитальный переходы, например, в цикличную экономику, экологичный транспорт, биологическое многообразие.