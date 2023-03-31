Я участвовала недавно в открытии новой госгимназии в Раквере - прекрасное здание, бесспорно вдохновляющее как учителей, так и учащихся. Деньги на него в объеме 85 процентов поступили из бюджета Евросоюза, как и на все другие госгимназии - в том числе на строящуюся в Нарве и построенную в Кохтла-Ярве.
Восемь миллиардов евро на развитие жизни в Эстонии
Это явный знак солидарности Европы с Эстонией: нашим европейским партнерам тоже важно, чтобы жизнь в Эстонии улучшилась, ведь тогда успешнее будет вся Европа.
Обновление школьной сети за евроденьги - идеальный пример этого. С помощью прежних пособий мы таким же образом уже заново построили и модернизировали систему профессионального образования.
Из семилетнего бюджета Евросоюза Эстония получит в 2021-2027 годах более восьми миллиардов евро, а в бюджет ЕС мы внесем два с половиной миллиарда евро. То есть обратно Эстония получит округленно три с половиной евро за каждый заплаченный в бюджет Евросоюза евро.
Это немного меньше, чем раньше, что показывает, насколько мощно развивалась жизнь в Эстонии, в том числе при помощи пособий Евросоюза. С момента вступления в ЕС в 2004 году Эстония получила различных европособий на сумму более 20 миллиардов евро. Большая часть важных инвестиций и была сделана в Эстонии на евроденьги.
Если в предыдущие бюджетные периоды ЕС пособия направлялись в инфраструктуру, то теперь в фокусе - инвестиции в смарт-технологии и в людей. Для обеспечения конкурентоспособности следовало бы направлять больше денег в зеленый и дигитальный переходы, например, в цикличную экономику, экологичный транспорт, биологическое многообразие.
Конкретно в Эстонии планируется поддержать повышение энергоэффективности более чем 30000 домов, а также подключить скоростной интернет примерно к 15000 домам, куда он иначе в рыночных условиях не дошел бы. Планируется также поддерживать дополнительное обучение и переобучение по меньшей мере 100000 человек, а также создавать новые рабочие места и приводить на рынок труда все больше людей с особыми потребностями или попечительской нагрузкой. Ида-Вирумаа тоже должен найти здесь выигрышные возможности.
Если прежде пособия Евросоюза направлялись в инфраструктуру, то теперь в фокусе - инвестиции в смарт-технологии и в людей. Ида-Вирумаа тоже должен найти здесь выигрышные возможности.
ВИВИАН ЛООНЕЛА,
руководитель Эстонского представительства Еврокомиссии
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Кая Каллас в октябре прошлого года дали в Нарве старт осуществлению программы справедливого перехода. Ида-Вирумаа получит из Фонда справедливого перехода ЕС 354 миллиона евро, так как именно здесь столкнутся с особенно большими вызовами в деле достижения климатической нейтральности.
С помощью этих средств можно разнообразить экономику Ида-Вирумаа и сделать уезд более привлекательным местом для проживания. Первые меры уже открылись и решения о пособиях приняты: например, "NPM Silmet" получит около 19 миллионов евро на строительство нового завода магнитов в Нарве и, следовательно, создание новых рабочих мест с высокой добавленной стоимостью.
Приток денежных пособий ЕС являлся важным двигателем развития жизни в Эстонии уже более 20 лет. Деньги использовались целесообразно и результативно, польза от этого была как на местном уровне, так и более широко на государственном - что видно также по нашим экономическим показателям.
Важно, чтобы использование новых денег в нынешних трудных экономических условиях было быстрым и гибким, чтобы польза быстро доходила до всех.