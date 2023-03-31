Самое большое внимание государство уделило реновации школ в Ида-Вирумаа

- Сокращение численности населения, а также падение рождаемости оказались в Ида-Вирумаа значительно больше, чем в остальной Эстонии. Во-вторых, мы смотрели также на состояние инфраструктуры: у какой части учащихся имеется современная учебная среда или, например, учебные помещения с вентиляцией. Тут выделялся Ида-Вирумаа, ведь состояние инфраструктуры здесь было хуже среднего, - отметил Рийсаар.

Однако строительство новых школьных зданий сопровождается также кое-где уменьшением их количества. "Но это произойдет не в один день. Если мы снесем одно здание и построим взамен новое, то остальные школы нельзя закрывать сразу - они должны все же постепенно закончить свою деятельность в этом здании, давая качественное образование. Нельзя делать в новых зданиях обучение в две смены только для того, чтобы свернуть инфраструктуру, мы должны иметь в виду более далекую перспективу. Мы инвестируем, конечно, с прицелом на 30-50 лет, однако нынешние ученики тоже должны получить возможность качественно закончить школу", - сказал Рийсаар.

Хотя государство в последний раз в марте этого года стало владельцем трех школ в Люганузеской волости (Люганузеская школа, Кивиылиская русская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа), это, по словам Рийсаара, не та ситуация, когда из трех школ получается одна.