Больше всего средств из Европейского фонда регионального развития государство направило в Ида-Вирумаа на обновление и реновацию школьных зданий. Это была целенаправленная деятельность и обуславливалась она плохим состоянием старых школьных зданий и изменением численности населения в уезде.
Самое большое внимание государство уделило реновации школ в Ида-Вирумаа
Если сейчас в центре внимания в основном строительство новых зданий для общеобразовательных школ, то еще несколько лет назад работу начинали с двух колледжей: реновировали ученический дом Вирумааского колледжа в Кохтла-Ярве и обновили учебную базу колледжа, а также возвели в старом городе Нарвы совершенно новое здание Нарвского колледжа ТУ. В порядок были приведены также учебные отделения Ида-Вирумааского центра профобразования в Йыхви, Силламяэ и Нарве.
В других местах школьных инвестиций не будет
Руководитель отдела Министерства образования и науки по управлению недвижимостью Индрек Рийсаар сказал, что Ида-Вирумаа находился в центре внимания с момента разработки меры обновления школьной сети. "Если заглянуть в новый период финансирования, где мы, однако, не дошли еще до программы инвестиций, то упорядочение сети основных школ на европейские деньги продолжится только в Ида-Вирумаа. Ни в одном из других уездов мы больше не делаем проекты упорядочения сети основных школ", - сказал он.
В рамках перехода на эстоноязычное обучение государство забирало себе только ида-вируские школы, сделав это в Люганузе, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. "Разумеется, переходу в госсобственность и упорядочению школьной сети сопутствует также инвестиционное обязательство".
По словам Рийсаара, с ида-вирускими самоуправлениями почти полтора года велись переговоры, чтобы отобрать наиболее нужные проекты, от которых эффект и количество получателей пользы наиболее велики.
- К сожалению, нам приходится учитывать и то, что строительные цены значительно выросли. Поэтому получающих пособие проектов не может быть столько, сколько мы планировали поначалу. Мы должны также учитывать способность самофинансирования у самоуправлений и распределять деятельность по правильным годам, - отметил он.
Инвестиции в образование в Ида-Вирумаа
Период финансирования 2004-2006 гг.
* Реконструкция и пристройки к учебному корпусу Нарвского профессионального учебного центра, оснащение учебного корпуса: пособие ЕС в размере 2 700 682 eвро
* Реновация и обстановка ученического дома Вирумааского колледжа ТТУ, а также обновление учебной базы: пособие ЕС в размере 2 419 430 eвро
* II этап реконструкции учебного здания Нарвского профессионального учебного центра: пособие ЕС в размере 533 880 eвро
Период финансирования 2007-2013 гг.
* Строительство и оснащение дома практики Ида-Вирумааского центра профобразования: пособие ЕС в размере 7 230 619 eвро
* Строительство учебного корпуса Нарвского колледжа Тартуского университета: пособие ЕС в размере 6 545 506 eвро
Период финансирования 2014-2020 гг. (проекты еще частично в работе)
* Строительство Кохтла-Ярвеской госгимназии: пособие ЕС в размере 5 612 998 евро
* Реконструкция Йыхвиской русской основной школы: 2 865 307 евро
* Строительство Нарвской госгимназии: пособие ЕС в размере 14 842 383 евро
* Строительство учебного здания Нарвской эстонской госгимназии: пособие ЕС в размере 9 922 663 евро
* Частичный снос здания и строительство нового учебного здания Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школы: пособие ЕС в размере 9 226 039 евро
* Строительство и оснащение учебного корпуса основной школы, возникающей в результате реорганизации Нарвской Кесклиннаской гимназии: пособие ЕС в размере 5 000 000 евро
* Строительство Йыхвиской основной школы: пособие ЕС в размере 4 756 483 евро
* Строительство нового здания Силламяэской Ваналиннаской школы: пособие ЕС в размере 3 780 738 eвро
* Строительство школьного здания Йыхвиской гимназии: пособие ЕС в размере 3 900 000 евро
Почему Ида-Вирумаа?
Почему же именно школы Ида-Вирумаа оказались объектом государственного внимания в преимущественном порядке?
- Сокращение численности населения, а также падение рождаемости оказались в Ида-Вирумаа значительно больше, чем в остальной Эстонии. Во-вторых, мы смотрели также на состояние инфраструктуры: у какой части учащихся имеется современная учебная среда или, например, учебные помещения с вентиляцией. Тут выделялся Ида-Вирумаа, ведь состояние инфраструктуры здесь было хуже среднего, - отметил Рийсаар.
Однако строительство новых школьных зданий сопровождается также кое-где уменьшением их количества. "Но это произойдет не в один день. Если мы снесем одно здание и построим взамен новое, то остальные школы нельзя закрывать сразу - они должны все же постепенно закончить свою деятельность в этом здании, давая качественное образование. Нельзя делать в новых зданиях обучение в две смены только для того, чтобы свернуть инфраструктуру, мы должны иметь в виду более далекую перспективу. Мы инвестируем, конечно, с прицелом на 30-50 лет, однако нынешние ученики тоже должны получить возможность качественно закончить школу", - сказал Рийсаар.
Хотя государство в последний раз в марте этого года стало владельцем трех школ в Люганузеской волости (Люганузеская школа, Кивиылиская русская школа и Кивиылиская 1-я средняя школа), это, по словам Рийсаара, не та ситуация, когда из трех школ получается одна.
- Люганузе - это отдельный случай. Мы пообещали, что с 1 сентября примем школы в имеющемся виде и в первом учебном году посмотрим, как обеспечить учащимся качественное образование и переход на эстоноязычное обучение. Затем составим программу деятельности, глядя на первые классы, которые на подходе. В отдаленном плане мы не видим, чтобы разумно было инвестировать в здание Кивиылиской русской школы, поэтому нельзя будет использовать его очень долго, - отметил Рийсаар, добавив, что Люганузескую школу, против закрытия которой община даже судилась с волостью, государство взяло себе, конечно, не для того, чтобы закрывать ее.
- В случае как Люганузе, так и Майдла, мы надеемся на то, что местная община станет чаще выбирать эти школы для своих детей, - сказал он.
В будущем можно построить больше школ
Если говорить о сокращении числа школ, то в виду имеют, скорее, Нарву и Ахтмескую часть города Кохтла-Ярве. В Ахтме сейчас три основные школы, и нужно решить, строить ли вместо них две школы поменьше или одну большую. Свое влияние тут оказывает также возможное сотрудничество Кохтла-Ярве с Йыхви, где на сегодня школьная сеть уже упорядочена.
Если государство упорядочивает сейчас образовательную сеть в Ида-Вирумаа таким образом, что старые большие школы сносят и вместо них строят новые, учитывающие сокращение населения, то что будет в ситуации, если население уезда вновь станет расти под влиянием, например, зеленого поворота и больших инвестиций? Например, новое здание Йыхвиской основной школы уже сейчас тесновато, ведь многие русскоязычные семьи хотят отдавать своих детей в эстоноязычную основную школу.
- Может быть, мы не смогли в полном объеме предвидеть эти изменения или войну в Украине, однако мы обсуждаем то, что произойдет, если население начнет расти и в каком году это могло бы случиться. Но сейчас мы остаемся при том, что большие, построенные по типовому проекту здания неразумно сохранять с этой целью, - сказал Рийсаар.
По его словам, разумнее будет построить новые здания, если произойдет демографический поворот. "Мы не можем на всякий случай строить новые здания, ведь их нужно также содержать, но мы должны быть готовы к тому, что в какие-то годы придется строить дополнительно новые школы".
При создании новых школьных зданий исходят из того, чтобы в них было открытое единое учебное пространство, было мало монофункциональных помещений, помещения постоянно перекрестно использовались и не было темных узких коридоров и закоулков.
Именно такое здание получила Йыхвиская основная школа, которая под Новый год переехала из временных помещений в новые.
- Похоже, у этого дома хорошая аура. Ученики хотят тут находиться, и если, например, после уроков нужно подождать начала кружков по интересам, то они не спешат покидать здание, а остаются здесь. У нас тут есть открытая библиотека и дети стали здесь больше читать, - сказала директор школы Лийна Михкельсон.
По ее словам, при строительстве здания учитывались также потребности и пожелания школы.