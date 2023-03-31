Реалистичен ли переход на эстоноязычное образование в ближайшие годы?

- Сейчас в публичной политической дискуссии говорят о том, что государство не в состоянии так быстро осуществить переход на эстоноязычное обучение, так как учителей взять негде. А из ваших слов я понимаю, что план имеется и он реалистичен?

- Абсолютно. План имеется, и, бывая в Ида-Вирумаа и общаясь со здешними руководителями образования, мы со всеми этими людьми говорим о том, как это возможно. Нам не приходится говорить о том, возможно ли. Все думают в одном направлении.

Да, переход на эстоноязычное обучение кажется на первый взгляд "большим куском", но если мы возьмем обычную школу, где есть два параллельных класса - два первых и два четвертых, - то они должны в русскоязычной школе стать эстоноязычными в 2024/2025 учебном году. У нас полтора года времени, чтобы внутри этой школы подготовить для обучения этих классов четырех классных учителей. Если так подумать, то наверняка во многих русских школах уже есть два, три или четыре эстоноязычных учителя. Теперь надо просто подумать, нуждаются ли они в дополнительном обучении и чего им недостает.

Если систематично разделить переход таким образом, то наверняка это покажется более достижимым, нежели думать таким образом, что через семь лет вся школа должна быть эстоноязычной. Переход дойдет до учителей химии, биологии и физики в 7-8-х классах, считая с сегодняшнего дня, примерно лет через пять.

- Бывая в Ида-Вирумаа, сталкивались ли вы в самоуправлениях или школах с негативным отношением к переходу?

- Нет. Нигде не встречал такого отношения, дескать, он невозможен.

В Ида-Вирумаа есть также, например, более крупные, чем в среднем, русскоязычные основные школы, где поставили перед собой задачу перейти на эстоноязычное обучение в первый же год сразу с шестью классами, а не держаться за государственную программу.