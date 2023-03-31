Этот вопрос задается в публичных дебатах с того момента, когда государство сообщило о плане перехода на эстоноязычное образование. Чиновник Министерства образования и науки Ингар Дуболазов, руководящий переходом на эстоноязычное обучение, говорит, что в успехе реформы министерство, школы и самоуправления не сомневаются.
Реалистичен ли переход на эстоноязычное образование в ближайшие годы?
- При переходе на эстоноязычное обучение главный вопрос все же тот, где взять необходимых учителей, если их и сейчас-то не хватает?
- У нас запланировано направлять в условиях перехода на обучение учителей дополнительно 9 миллионов евро в год. Львиная доля этой суммы предназначена для создания новых учебных мест по обучению учителей. Университеты дали нам знать о своих возможностях, сколько студентов дополнительно они в состоянии принять, и мы исходим из этого. Рост заметный. Если прежде два университета могли предложить около тысячи мест в год, то теперь прием вырастет до 1400 мест.
Вторая проблема - как заполнить эти учебные места. Сейчас мы разрабатываем порядок, чтобы повысить существующую стипендию при обучении учителей и увеличить круг ее получателей. Обучение учителей станет второй наряду с ИТ-образованием сферой в Эстонии, где применяется такая стипендия.
- При переходе на эстоноязычное образование мы говорим ведь не только о тех людях, которые сейчас поступят учиться и через несколько лет получат профессию, но и об имеющихся в школах на данный момент учителях. Как работающих сейчас в школах учителей готовят к будущему переходу?
- Да, наивно было бы надеяться только на выпускников университетов. Важно, чтобы уже работающие сейчас в школе люди, у которых не хватает чего-то для квалификации, занимались тем, чтобы эту квалификацию получить.
С другой стороны, мы отмечаем, что рынок труда меняется и у людей уменьшается количество лет, проведенных на одном рабочем месте. Мы видим сейчас, что тех, кто совершает поворот в своей карьере, учительская должность привлекает. В 2021 году сложилась ситуация, когда средний возраст впервые приступающих к работе учителем составил 35 лет. Это значит, что среди новых учителей имелось значительное количество людей, впервые выбравших должность учителя в качестве своей второй или третьей карьеры.
- Сейчас в публичной политической дискуссии говорят о том, что государство не в состоянии так быстро осуществить переход на эстоноязычное обучение, так как учителей взять негде. А из ваших слов я понимаю, что план имеется и он реалистичен?
- Абсолютно. План имеется, и, бывая в Ида-Вирумаа и общаясь со здешними руководителями образования, мы со всеми этими людьми говорим о том, как это возможно. Нам не приходится говорить о том, возможно ли. Все думают в одном направлении.
Да, переход на эстоноязычное обучение кажется на первый взгляд "большим куском", но если мы возьмем обычную школу, где есть два параллельных класса - два первых и два четвертых, - то они должны в русскоязычной школе стать эстоноязычными в 2024/2025 учебном году. У нас полтора года времени, чтобы внутри этой школы подготовить для обучения этих классов четырех классных учителей. Если так подумать, то наверняка во многих русских школах уже есть два, три или четыре эстоноязычных учителя. Теперь надо просто подумать, нуждаются ли они в дополнительном обучении и чего им недостает.
Если систематично разделить переход таким образом, то наверняка это покажется более достижимым, нежели думать таким образом, что через семь лет вся школа должна быть эстоноязычной. Переход дойдет до учителей химии, биологии и физики в 7-8-х классах, считая с сегодняшнего дня, примерно лет через пять.
- Бывая в Ида-Вирумаа, сталкивались ли вы в самоуправлениях или школах с негативным отношением к переходу?
- Нет. Нигде не встречал такого отношения, дескать, он невозможен.
В Ида-Вирумаа есть также, например, более крупные, чем в среднем, русскоязычные основные школы, где поставили перед собой задачу перейти на эстоноязычное обучение в первый же год сразу с шестью классами, а не держаться за государственную программу.