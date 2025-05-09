Сердце зовет двигаться

Кроме того, почти половина смертей в Эстонии вызвана болезнями системы кровообращения. Осведомленность людей о важности движения и здорового питания для профилактики или облегчения проблем со здоровьем за последние годы возросла, однако жители Эстонии по-прежнему двигаются меньше, чем это было бы полезно для здоровья, а наши пищевые привычки также оставляют желать лучшего.

Сердце жаждет свежего воздуха

Никогда не поздно начать вести более здоровый образ жизни, пусть даже небольшими шагами. Почему бы не заняться этим всей семьей, чтобы даже самые младшие ее члены получили хороший старт на всю жизнь?

Регулярная физическая активность - лучший способ профилактики сердечных заболеваний. Помимо болезней сердца, физическая активность также снижает риск развития диабета, гипертонии, рака и ранней смерти, снижает уровень холестерина в крови и вес, понижает уровень стресса, обеспечивает энергией, улучшает сон и работу мозга.

Физическая активность здорового взрослого человека должна длиться не менее 2,5-5 часов в неделю при умеренной нагрузке или 1-2,5 часа при интенсивной нагрузке. То есть полчаса упражнений каждый день уже дадут значительный положительный эффект!