Сердце зовет двигаться

Пришла весна, и начало нового природного цикла дает нам возможность пересмотреть свои привычки, влияющие на здоровье. К сожалению, среди жителей Эстонии очень много людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые можно было бы предотвратить с помощью изменений в образе жизни, и более половины взрослых имеют избыточный вес.
Кроме того, почти половина смертей в Эстонии вызвана болезнями системы кровообращения. Осведомленность людей о важности движения и здорового питания для профилактики или облегчения проблем со здоровьем за последние годы возросла, однако жители Эстонии по-прежнему двигаются меньше, чем это было бы полезно для здоровья, а наши пищевые привычки также оставляют желать лучшего.
Сердце жаждет свежего воздуха
Никогда не поздно начать вести более здоровый образ жизни, пусть даже небольшими шагами. Почему бы не заняться этим всей семьей, чтобы даже самые младшие ее члены получили хороший старт на всю жизнь?
Регулярная физическая активность - лучший способ профилактики сердечных заболеваний. Помимо болезней сердца, физическая активность также снижает риск развития диабета, гипертонии, рака и ранней смерти, снижает уровень холестерина в крови и вес, понижает уровень стресса, обеспечивает энергией, улучшает сон и работу мозга.
Физическая активность здорового взрослого человека должна длиться не менее 2,5-5 часов в неделю при умеренной нагрузке или 1-2,5 часа при интенсивной нагрузке. То есть полчаса упражнений каждый день уже дадут значительный положительный эффект!
Первым показателем здоровья сердца является уровень холестерина в крови. Регулярные физические нагрузки позволяют снизить уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) на 10-15%, а уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) повысить на 20%. Кроме того, при физической активности увеличивается объем холестерина и липопротеинов в крови, что защищает артерии от атеросклероза. Гипертонию и атеросклероз можно предотвратить на 80%, и лучший способ сделать это - регулярно давать нагрузку телу и в первую очередь сердцу.
Развивайте выносливость
В движении важна последовательность. Небольшие ежедневные порции активности за годы оказывают по-настоящему сильное влияние, а по мере того как тренированность растет, нагрузка начинает приносить удовольствие. Недаром кардиореспираторную выносливость считают самой важной из физических способностей, связанных со здоровьем.
"Развивать выносливость, занимаясь спортом на свежем воздухе, доступно каждому и это не требует затрат на снаряжение".Эва-Мария Рисо, научный сотрудник Института спортивных наук и физиотерапии Тартуского университетаГеттер Марие Лемберг, докторант Института спортивных наук и физиотерапии Тартуского университета
Кардиореспираторная подготовленность показывает, насколько эффективно сердце и легкие работают во время физической активности. Тренированное сердце и хорошее кровоснабжение тканей - основа физического и психического здоровья, а также работоспособности в любом возрасте.
Развивать выносливость, занимаясь спортом на свежем воздухе, доступно каждому и не требует затрат на снаряжение.
Стресс - неизбежная часть нашей жизни, и нам нужно научиться справляться с жизнью в неспокойном обществе. Если же организм привыкнет к физическим нагрузкам, ему будет легче переносить и ментальные вызовы. Приятная, пусть и утомительная тренировка - это позитивный стресс для организма, который делает нас сильнее как физически, так и психологически. К тому же, работающие мышцы выделяют в организм вещества, похожие на гормоны, которые улучшают работу всех органов и укрепляют иммунную систему.
Привлекайте всю семью
Привычки детей формируются дома, когда они подражают своим родителям. Именно вы можете стать примером для своего ребенка, заложив основу его здоровой жизни в будущем. Отдавайте предпочтение приготовлению пищи дома, а не готовой еде, и дайте ребенку возможность принять участие в приготовлении пищи, ведь еда, которую вы готовите сами, всегда вкусна, особенно для самых маленьких членов семьи.
Все более светлые вечера и потепление дают нам еще больше возможностей для активного отдыха. Например, отправляясь с детьми в пешие походы и катаясь на велосипеде, вы расширяете их кругозор, а также учите их получать удовольствие от движения. Дети также видят, что физическая активность - это не только часик в спортивном зале под руководством учителя или тренера.
Вы также можете получить позитивный опыт, отправившись в поход на природу всей семьей или позанимавшись вместе в спортзале на открытом воздухе. Формирование такой привычки важно с раннего возраста, поскольку подростка, у которого нет положительного опыта физической активности, будет очень сложно вытянуть на улицу.
Начинайте сегодня с шагов от дивана до входной двери. Чувство радости, когда вы вернетесь домой, гарантировано.