Города Ида-Вирумаа получили новый облик

Города Ида-Вирумаа при поддержке Евросоюза обрели за последние 15 лет новый вид.
Города стали более уютными, яркими и привлекательными для жизни, расширились также возможности проведения досуга. Благодаря этому города стали представлять больший интерес и для гостей.
Примеры осуществленных при поддержке Евросоюза проектов по улучшению жизненной среды в городах Ида-Вирумаа в 2007-2023 годах
* Реконструкция систем водоснабжения и канализации в регионе Кохтла-Ярве, Нарвы и Силламяэ, более 70 миллионов евро
* Создание сети велосипедно-пешеходных дорожек в Нарве и ее окрестностях, 6 миллионов евро
* Создание центра открытий в Нарвской пограничной крепости, 3 миллиона евро
* Создание Силламяэского берегового променада, 2,8 миллиона евро
* Создание Кохтла-Ярвеского спортгородка (новый спортцентр с бассейном и футбольное поле, обновление ледового холла), 6,4 миллиона евро
* Строительство центральной площади и променада в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, 0,9 миллиона евро
* Реконструкция площади и здания Нарвской ратуши, 4,6 миллиона евро
* Создание променада и стадиона в Йыхвиском образовательном городке, 2,2 миллиона евро
Самое крупное в смысле денежных сумм начинание не проявляется в публичном пространстве городов, ведь большая часть проделанных работ скрыта под землей. Однако пользу от обновления местных систем водоснабжения получили все горожане, ведь питьевая вода стала качественной, о надежности водоснабжения беспокоиться тоже не приходится, а утечки близки к нулю.
Построены десятки километров велодорог, что делает прогулки более безопасными и вдохновляет на занятия оздоровительным спортом. В городах появились новые променады и площади.
В Кохтла-Ярве в 2021 году открыли спортивный центр с бассейном, а в Йыхви в 2022 году - первый в Ида-Вирумаа современный полномерный легкоатлетический стадион. В Нарвской крепости создан центр открытий, что дает новый повод для посещения Ида-Вирумаа. Вот-вот закончится также реконструкция Нарвской ратуши.