Города Ида-Вирумаа получили новый облик

Города стали более уютными, яркими и привлекательными для жизни, расширились также возможности проведения досуга. Благодаря этому города стали представлять больший интерес и для гостей.

Новая водоочистная станция Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik Примеры осуществленных при поддержке Евросоюза проектов по улучшению жизненной среды в городах Ида-Вирумаа в 2007-2023 годах * Реконструкция систем водоснабжения и канализации в регионе Кохтла-Ярве, Нарвы и Силламяэ, более 70 миллионов евро * Создание сети велосипедно-пешеходных дорожек в Нарве и ее окрестностях, 6 миллионов евро * Создание центра открытий в Нарвской пограничной крепости, 3 миллиона евро * Создание Силламяэского берегового променада, 2,8 миллиона евро * Создание Кохтла-Ярвеского спортгородка (новый спортцентр с бассейном и футбольное поле, обновление ледового холла), 6,4 миллиона евро * Строительство центральной площади и променада в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, 0,9 миллиона евро * Реконструкция площади и здания Нарвской ратуши, 4,6 миллиона евро * Создание променада и стадиона в Йыхвиском образовательном городке, 2,2 миллиона евро

Самое крупное в смысле денежных сумм начинание не проявляется в публичном пространстве городов, ведь большая часть проделанных работ скрыта под землей. Однако пользу от обновления местных систем водоснабжения получили все горожане, ведь питьевая вода стала качественной, о надежности водоснабжения беспокоиться тоже не приходится, а утечки близки к нулю.

Бассейн нового Кохтла-Ярвеского спортивного центра - новейший в Эстонии, им пользуются как любители, так и профессиональные спортсмены. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На открытии нового Йыхвиского легкоатлетического стадиона в июне 2022 года диск метал также словенец Кристиан Чех, менее чем через месяц ставший уже чемпионом мира в этом виде. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Спальному району Ахтме выразительности добавила новая центральная площадь. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Нарву и Нарва-Йыэсуу теперь соединяет также велодорога. Фото: Ilja Smirnov | 5229311@gmail.com | +3725229311

Построены десятки километров велодорог, что делает прогулки более безопасными и вдохновляет на занятия оздоровительным спортом. В городах появились новые променады и площади.

В Кохтла-Ярве в 2021 году открыли спортивный центр с бассейном, а в Йыхви в 2022 году - первый в Ида-Вирумаа современный полномерный легкоатлетический стадион. В Нарвской крепости создан центр открытий, что дает новый повод для посещения Ида-Вирумаа. Вот-вот закончится также реконструкция Нарвской ратуши.​