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Города Ида-Вирумаа получили новый облик

Põhjarannik
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Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Города Ида-Вирумаа при поддержке Евросоюза обрели за последние 15 лет новый вид.

Города стали более уютными, яркими и привлекательными для жизни, расширились также возможности проведения досуга. Благодаря этому города стали представлять больший интерес и для гостей.

Новая водоочистная станция Нарвы.
Новая водоочистная станция Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Примеры осуществленных при поддержке Евросоюза проектов по улучшению жизненной среды в городах Ида-Вирумаа в 2007-2023 годах

* Реконструкция систем водоснабжения и канализации в регионе Кохтла-Ярве, Нарвы и Силламяэ, более 70 миллионов евро

* Создание сети велосипедно-пешеходных дорожек в Нарве и ее окрестностях, 6 миллионов евро

* Создание центра открытий в Нарвской пограничной крепости, 3 миллиона евро

* Создание Силламяэского берегового променада, 2,8 миллиона евро

* Создание Кохтла-Ярвеского спортгородка (новый спортцентр с бассейном и футбольное поле, обновление ледового холла), 6,4 миллиона евро

* Строительство центральной площади и променада в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, 0,9 миллиона евро

* Реконструкция площади и здания Нарвской ратуши, 4,6 миллиона евро

* Создание променада и стадиона в Йыхвиском образовательном городке, 2,2 миллиона евро

Самое крупное в смысле денежных сумм начинание не проявляется в публичном пространстве городов, ведь большая часть проделанных работ скрыта под землей. Однако пользу от обновления местных систем водоснабжения получили все горожане, ведь питьевая вода стала качественной, о надежности водоснабжения беспокоиться тоже не приходится, а утечки близки к нулю.

Бассейн нового Кохтла-Ярвеского спортивного центра - новейший в Эстонии, им пользуются как любители, так и профессиональные спортсмены.
Бассейн нового Кохтла-Ярвеского спортивного центра - новейший в Эстонии, им пользуются как любители, так и профессиональные спортсмены. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
На открытии нового Йыхвиского легкоатлетического стадиона в июне 2022 года диск метал также словенец Кристиан Чех, менее чем через месяц ставший уже чемпионом мира в этом виде.
На открытии нового Йыхвиского легкоатлетического стадиона в июне 2022 года диск метал также словенец Кристиан Чех, менее чем через месяц ставший уже чемпионом мира в этом виде. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)
Спальному району Ахтме выразительности добавила новая центральная площадь.
Спальному району Ахтме выразительности добавила новая центральная площадь. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Нарву и Нарва-Йыэсуу теперь соединяет также велодорога.
Нарву и Нарва-Йыэсуу теперь соединяет также велодорога. Фото: Ilja Smirnov | 5229311@gmail.com | +3725229311

Построены десятки километров велодорог, что делает прогулки более безопасными и вдохновляет на занятия оздоровительным спортом. В городах появились новые променады и площади.

В Кохтла-Ярве в 2021 году открыли спортивный центр с бассейном, а в Йыхви в 2022 году - первый в Ида-Вирумаа современный полномерный легкоатлетический стадион. В Нарвской крепости создан центр открытий, что дает новый повод для посещения Ида-Вирумаа. Вот-вот закончится также реконструкция Нарвской ратуши.

Фото: Reklaam
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Северное побережье
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