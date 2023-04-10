Нестандартные туристические услуги создаются и за счет средств поддержки сельской жизни

Между лесами и болотами Алутагуземаа находится старый хуторской комплекс, который в последние годы стал деревней Рождества, бань и впечатлений. В рождественский месяц хозяин Рабаталу Рональдо Сильдник становится Дедом Морозом и принимает детские группы. А круглый год в Рабаталу можно наслаждаться миром бань с более чем десятью банями и бочками-купелями.

От резиденции Чароморы до бани по-черному

Самым заметным сооружением банного мира Рабаталу является ведьмина баня на еловых ногах, рядом с которой можно искупаться в металлическом "адском котле". "Я подсмотрел это в русской народной сказке про Бабу-ягу, там была такая избушка, и я подумал, обалдеть, получилась бы офигенная баня. Мы называем ее резиденцией Чароморы", - говорит Сильдник, строящий сейчас черную баню, которая перерождается из старого бревенчатого хлева из соседней деревни и к концу года должна быть готова принять желающих попариться с веником.

Владелец Рабаталу воспользовался поддержкой "Leader", полученной через Причудско-Алутагузескую палату сотрудничества, для модернизации душевых помещений и строящейся звериной фермы. "Там будут эксклюзивные животные", - сохраняет интригу Рональдо Сильдник.

В будущем он планирует обратиться за поддержкой на покупку стеклянной теплицы площадью 40 квадратных метров. "Там появится спа с террасой, где можно будет понежиться зимой, а лучше всего тогда, когда одолевает мошка или идет дождь".