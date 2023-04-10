Например, при поддержке "Leader" в сельской местности появились банный мир и рождественская страна в Алутагузе, а также виртуальный тур по дворцу в Тойла.
Нестандартные туристические услуги создаются и за счет средств поддержки сельской жизни
Между лесами и болотами Алутагуземаа находится старый хуторской комплекс, который в последние годы стал деревней Рождества, бань и впечатлений. В рождественский месяц хозяин Рабаталу Рональдо Сильдник становится Дедом Морозом и принимает детские группы. А круглый год в Рабаталу можно наслаждаться миром бань с более чем десятью банями и бочками-купелями.
От резиденции Чароморы до бани по-черному
Самым заметным сооружением банного мира Рабаталу является ведьмина баня на еловых ногах, рядом с которой можно искупаться в металлическом "адском котле". "Я подсмотрел это в русской народной сказке про Бабу-ягу, там была такая избушка, и я подумал, обалдеть, получилась бы офигенная баня. Мы называем ее резиденцией Чароморы", - говорит Сильдник, строящий сейчас черную баню, которая перерождается из старого бревенчатого хлева из соседней деревни и к концу года должна быть готова принять желающих попариться с веником.
Владелец Рабаталу воспользовался поддержкой "Leader", полученной через Причудско-Алутагузескую палату сотрудничества, для модернизации душевых помещений и строящейся звериной фермы. "Там будут эксклюзивные животные", - сохраняет интригу Рональдо Сильдник.
В будущем он планирует обратиться за поддержкой на покупку стеклянной теплицы площадью 40 квадратных метров. "Там появится спа с террасой, где можно будет понежиться зимой, а лучше всего тогда, когда одолевает мошка или идет дождь".
Бани особенно манят, когда возвращаешься из похода на выживание, который Рональдо Сильдник организует для детей и взрослых на болоте. "Зимой мы ходим в походы на лыжах и снегоступах по болотному лесу. Летом организуем для детей лагеря без смартофонов, ведь мобильной сети в Рабаталу считай что нет".
Виртуальные очки - летний магнит для народа
Если Рабаталу приглашает в гости круглый год, то виртуальный тур "VR Toila 1938" в Оруском парке - летний туристический магнит. Новая туристическая услуга появилась в 2020 году при поддержке "Leader", полученной через Совет сотрудничества северо-восточного побережья. Почему молодые тартусцы решили виртуально восстановить Оруский дворец?
- Когда мы создали тартуское приложение (рядом с Каарсильд можно с помощью VR-очков ознакомиться с видами центра Тарту 1913 года. - Ред.), мне очень захотелось сделать такое же и для Оруского дворца, - сказал Майро Ряэск, историк по образованию, учредитель основанной при Тартуском университете фирмы "BlueRay" и один из создателей виртуального тура по Орускому дворцу. - Похоже, что гуляющие по парку люди всегда рассуждают о том, где же находится этот дворец и каким он был. Очень надеюсь, что этот виртуально-реальный Оруский дворец поможет лучше ощутить прикосновение времени, а мы посодействуем с помощью современной технологии, - говорит Ряэск.