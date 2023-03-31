Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин получит от города компенсацию в размере шести должностных окладов или 22680 евро. Такое решение городское собрание приняло 30 марта, о чем сообщает ERR.
Бывшему вице-мэру Кохтла-Ярве Виталию Бородину заплатят большую компенсацию
Проект распоряжения о компенсации разработал депутат горсобрания Даниил Стародубцев, избранный по списку Партии реформ. В этой же партии, как отмечает новостной портал Rus.err.ee, много лет состоял и Виталий Бородин, покинувший пост вице-мэра Кохтла-Ярве в начале февраля. "Виталий Бородин выполнял возложенные на него задачи с большой самоотдачей и эффективностью и заслуживает благодарности и признания", - отметил Стародубцев, который подробно перечислил достижения бывшего вице-мэра.
В том числе он выделил то, что в течение семи лет под руководством Бородина было профинансировано и реализовано 16 проектов, на общую стоимость около 16 миллионов евро.
Осенью 2022 года Виталию Бородину предъявили подозрение в рамках расследования большого уголовного дела о коррупции в Кохтла-Ярве. После этого Бородин покинул Партию реформ, а спустя некоторое время было выражено недоверие действовавшему тогда составу городской управы.