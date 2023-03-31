Больничная касса Эстонии будет переименована с апреля

Считается, что новое название больше, чем прежде, подчеркивает конечную цель деятельности организации, заключающуюся в сохранении и восстановлении здоровья людей, а не только в оплате счетов на лечение.

- Новое название лучше учитывает добавленные за последние пять лет задачи по борьбе с инфекционными заболеваниями, оказанию услуг незастрахованным лицам, а также возросшую роль в организации медицинской помощи семейных врачей и фокусирование деятельности на раннем выявлении проблем со здоровьем и предотвращении случаев нарушения здоровья, - комментирует председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане. - Касса здоровья является не просто пассивным плательщиком счетов за лечение, а поддерживает предоставление медицинских услуг и их оплату благодаря созданной целостной, ориентированной на человека системе, в которой важное значение имеют и конечные результаты для состояния здоровья.