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В Кохтла-Ярве сгорел автобус

Северное побережье
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В Кохтла-Ярве 31 марта наполовину сгорел автобус.
В Кохтла-Ярве 31 марта наполовину сгорел автобус. Фото: Päästeamet

В ночь на пятницу в Кохтла-Ярве загорелся автобус. Водитель боролся с огнем при помощи огнетушителя.

В 4.40 ночью 31 марта спасатели выехали по тревожному вызову на улицу Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где загорелся находившийся там автобус. Людей внутри автобуса не было. Другие стоявшие там же автобусы убрали подальше от опасности.

Как сообщается, к моменту прибытия спасателей на место водитель автобуса уже потушил открытый огонь при помощи огнетушителя. В 5.25 пожарные полностью завершили тушение.

В результате пожара сильно пострадала половина автобусного салона. Спасатели отметили, что возгорание могло начаться в системе отопления.

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