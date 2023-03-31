В Кохтла-Ярве сгорел автобус

В ночь на пятницу в Кохтла-Ярве загорелся автобус. Водитель боролся с огнем при помощи огнетушителя.
В 4.40 ночью 31 марта спасатели выехали по тревожному вызову на улицу Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, где загорелся находившийся там автобус. Людей внутри автобуса не было. Другие стоявшие там же автобусы убрали подальше от опасности.
Как сообщается, к моменту прибытия спасателей на место водитель автобуса уже потушил открытый огонь при помощи огнетушителя. В 5.25 пожарные полностью завершили тушение.
В результате пожара сильно пострадала половина автобусного салона. Спасатели отметили, что возгорание могло начаться в системе отопления.