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Судьба тойлаского детсада по-прежнему неясна

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Владелец "Naerumeri" Мартин Ритберг сказал на состоявшемся в понедельник в детсаду собрании, что если продлить период договора, то бюджет возможно уменьшить.
Владелец "Naerumeri" Мартин Ритберг сказал на состоявшемся в понедельник в детсаду собрании, что если продлить период договора, то бюджет возможно уменьшить. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тойлаское волостное собрание в среду вечером не поставило на голосование проект, в соответствии с которым досрочно расторгли бы договор с владельцем тойлаского детсада "Naerumeri", и дало месяц времени на поиск компромисса.

- Мы посчитали разумным предоставить месячную отсрочку, так как владелец продемонстрировал готовность к переговорам - как на состоявшемся в детсаду собрании, так и в письменном виде. Прежде этой готовности, судя по информации волостного управления, не было, - сказала председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров.

Собрание организовали в детсаду в понедельник родители, хотевшие собрать за общим столом членов волостного управления и волостного собрания, а также владельца "Naerumeri". Целью было найти возможности для сотрудничества с учетом интересов друг друга, прокомментировала член детсадовского попечительского совета, родительница Мерле Харьо.

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