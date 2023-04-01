Судьба тойлаского детсада по-прежнему неясна

- Мы посчитали разумным предоставить месячную отсрочку, так как владелец продемонстрировал готовность к переговорам - как на состоявшемся в детсаду собрании, так и в письменном виде. Прежде этой готовности, судя по информации волостного управления, не было, - сказала председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров.