Судьба тойлаского детсада по-прежнему неясна

Тойлаское волостное собрание в среду вечером не поставило на голосование проект, в соответствии с которым досрочно расторгли бы договор с владельцем тойлаского детсада "Naerumeri", и дало месяц времени на поиск компромисса.
- Мы посчитали разумным предоставить месячную отсрочку, так как владелец продемонстрировал готовность к переговорам - как на состоявшемся в детсаду собрании, так и в письменном виде. Прежде этой готовности, судя по информации волостного управления, не было, - сказала председатель Тойлаского волостного собрания Этти Кагаров.
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