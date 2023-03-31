СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Лжеполицейский выманил 10000 евро

Для решения проблемы женщину попросили инсталлировать в свой компьютер программу "AnyDesk" и войти в свой интернет-банк. Через программу мошенник получил доступ к банковскому счету женщины и перевел с него на неизвестный счет в общем 10000 евро.

Несуществующие очки обошлись дорого

В полицию обратилась проживающая в Нарве женщина, хотевшая купить по интернету солнцезащитные очки. Когда она начала оформлять покупку, ей предложили ввести все ее банковские реквизиты, что женщина и сделала. После введения данных женщина обнаружила, что с ее счета было снято более 2000 евро.