ОПРОС ⟩ Надо ли строить в Ида-Вирумаа новые сланцевые шахты?

Айнар ВАРИНУРМ, директор музея:
- Не могу утверждать однозначно. Эта тема сейчас обсуждается очень эмоционально и, как мне кажется, односторонне. Надо хорошо подумать, что нашему государству будет выгоднее. На данный момент я бы сказал, что современная жизнь без химии невозможна, поэтому связанная с этими полезными ископаемыми промышленность в будущем может стать еще важнее.
Виктор ШЕЛЕПИН, пенсионер:
- Чтобы наша экономика была на хорошем уровне и чтобы деньги, которые зарабатываются, соответствовали потребностям людей, конечно нужны новые шахты. Сам отработал под землей тридцать лет - тяжело, но сланец - это не только энергоресурс, из него можно делать разные хорошие продукты. Это будет на благо всего региона, рабочие места ведь очень нужны.
Светлана ПУХОВА, работник в сфере красоты:
- Конечно надо, потому что это новые рабочие места прежде всего. Старые шахты закрывают, за ними закроют "VKG" - у нас будут мертвые города... Новые шахты следует возводить, но с учетом максимальной заботы об экологии, думаю, что при современных технологиях это возможно.
Василий СТРЕЛЕЦКИЙ, предприниматель:
- Надо обязательно. Регион создан на этой промышленности, и другой альтернативы для улучшения жизни идавирусцев не вижу. Весь Ида-Вирумаа стоит на производстве сланца.
Олег КУЗНЕЦОВ, активист из Алутагузе:
- Надо. Во-первых, это тысячи рабочих мест. Во-вторых, современные шахты не создают таких серьезных экологических проблем, как старые. В-третьих, это одна из малых частей эстонской промышленности и экономики, которая приносит прибыль.
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