ОПРОС ⟩ Надо ли строить в Ида-Вирумаа новые сланцевые шахты?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Айнар ВАРИНУРМ, директор музея: - Не могу утверждать однозначно. Эта тема сейчас обсуждается очень эмоционально и, как мне кажется, односторонне. Надо хорошо подумать, что нашему государству будет выгоднее. На данный момент я бы сказал, что современная жизнь без химии невозможна, поэтому связанная с этими полезными ископаемыми промышленность в будущем может стать еще важнее.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Виктор ШЕЛЕПИН, пенсионер: - Чтобы наша экономика была на хорошем уровне и чтобы деньги, которые зарабатываются, соответствовали потребностям людей, конечно нужны новые шахты. Сам отработал под землей тридцать лет - тяжело, но сланец - это не только энергоресурс, из него можно делать разные хорошие продукты. Это будет на благо всего региона, рабочие места ведь очень нужны.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Светлана ПУХОВА, работник в сфере красоты: - Конечно надо, потому что это новые рабочие места прежде всего. Старые шахты закрывают, за ними закроют "VKG" - у нас будут мертвые города... Новые шахты следует возводить, но с учетом максимальной заботы об экологии, думаю, что при современных технологиях это возможно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Василий СТРЕЛЕЦКИЙ, предприниматель: - Надо обязательно. Регион создан на этой промышленности, и другой альтернативы для улучшения жизни идавирусцев не вижу. Весь Ида-Вирумаа стоит на производстве сланца.