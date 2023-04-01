Северное побережьеНовостиДля подписчиковСамым популярным местом посещения в Ида-Вирумаа в прошлом году снова стал Оруский паркОсенью было завершено строительство долгожданного нового моста в Оруском парке. Фото: Peeter Lilleväli / PõhjarannikКюлли Крийс, журналист1 апреля 2023, 00:00Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Обновленные зоны отдыха в этом году ждут еще больше посетителей.Центр управления государственными лесами (RMK) каждые три года более основательно анализирует цифры посещаемости своих рекреационных и охраняемых территорий. Более четверти миллиона посетителейВ прошлом году зону отдыха северного побережья Чудского озера и Алутагузеский национальный парк посетили 259100 человек, в том числе:Оруский парк - 119000палаточную зону Каукси - 35500лесную зону отдыха Каукси - 24700костровую площадку Лийвъярв - 11100палаточную зону Лагеди - 8300лесную хижину Туду - 5000Facebook Messenger LinkedIn Telegram TwitterComments Ключевые словапалдискицентр управления государственными лесамичудское озеросоомааЛахемааОруский паркХейнар Юузеийзакуская смотровая вышкапоруниPекомендуем