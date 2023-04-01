Обновленные зоны отдыха в этом году ждут еще больше посетителей.

Центр управления государственными лесами (RMK) каждые три года более основательно анализирует цифры посещаемости своих рекреационных и охраняемых территорий. 

Более четверти миллиона посетителей

В прошлом году зону отдыха северного побережья Чудского озера и Алутагузеский национальный парк посетили 259100 человек, в том числе:

  • Оруский парк - 119000
  • палаточную зону Каукси - 35500
  • лесную зону отдыха Каукси - 24700
  • костровую площадку Лийвъярв - 11100
  • палаточную зону Лагеди - 8300
  • лесную хижину Туду - 5000
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