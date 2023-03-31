ФОТО ДНЯ ⟩ Ведьмины котлы кипят на полную мощность

- Более новая часть деревни Козе - дома коттеджного типа - была построена на чрезмерно влажной территории еще во время работы шахты, тогда воду откачивали и земля стала более сухой. Когда шахту закрыли в декабре 2001 года, всего через три года вода поднялась так высоко, что начала заливать подвалы и затапливать окрестные леса. Поэтому весной 2005 года были пробурены три скважины, чтобы направить воду прямо в дренажную канаву, и расчистили соседние осушительные канавы, - пояснила Ингрид Кулигина.