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Разрушающаяся дымовая труба на крыше стала опасной

Северное побережье
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Разрушающаяся дымовая труба на крыше многоквартирного дома в Кивиыли стала опасной для пешеходов внизу.
Разрушающаяся дымовая труба на крыше многоквартирного дома в Кивиыли стала опасной для пешеходов внизу. Фото: Päästeamet

Спасателям в Кивиыли пришлось вместо ремонтников срочно обеспечить безопасность разрушающейся дымовой трубы.

В четверг, 30 марта, в 19.00 спасатели выехали на улицу Кескпуйестеэ в городе Кивиыли, где на крыше одного многоквартирного дома от трубы отваливались кирпичи - и возникла опасность для людей внизу. Рабочие, занимающиеся дымоходами, обещали приехать только на следующий день.

Спасатели привезли из Йыхви машину с пожарной лестницей и, взобравшись по ней, убрали с крыши опасные обломки.

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