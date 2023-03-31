Разрушающаяся дымовая труба на крыше стала опасной

В четверг, 30 марта, в 19.00 спасатели выехали на улицу Кескпуйестеэ в городе Кивиыли, где на крыше одного многоквартирного дома от трубы отваливались кирпичи - и возникла опасность для людей внизу. Рабочие, занимающиеся дымоходами, обещали приехать только на следующий день.