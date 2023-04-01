Юри Ратас: Государство не может измерять сельские школы с помощью "Excel"

Жизнеспособность сельской жизни Эстонии - это ценность, которую государство должно активно защищать. Грустно читать о том, как сохранение сельских школ во многом определяется наличием денег, так как у местных самоуправлений не хватает средств, чтобы прежним образом содержать школьные здания и справляться с ростом зарплаты учителей.
Однако финансовые трудности не должны приводить к закрытию сельских школ. Важно, чтобы государство оказывало ощутимую помощь, чтобы в каждом месте Эстонии образование было доступно рядом с домом. Немаловажно и то, что именно наличие школы помогало многим семьям переехать в деревню. Однако постоянный страх перед закрытием школы является также тормозящим развитие региона фактором, вызывающим чувство неуверенности в будущем у жителей, желающих переехать на село.
Детей в сельских регионах становится, правда, меньше, однако при посещении сельских школ отрадно видеть, насколько увлеченно занимаются своей работой учителя сельских школ и с каким желанием учатся дети. Больше влияние оказывает окружающая обстановка, и понятно, что в маленькой школе учиться приятнее, ведь ученикам достается больше внимания учителя. Поэтому на наличие школ нельзя смотреть через призму расходов, а надо учитывать также, как много дает школа общине.
В Эстонии имеются регионы с очень разной плотностью заселения, с разными путями сообщения и расстояниями. Центристская партия всегда осознавала отличие городских школ от сельских. Лучше всего знают местные условия сами члены общины, и они в состоянии принимать решения через собрания самоуправлений.
Больше цифрового поворота
Политика образования была первой главой платформы Центристской партии на недавних парламентских выборах, то есть для нашей партии вопросы образования крайне важны. Мы перечислили множество пунктов, которые для всех школ действуют одинаково, но и учитывают их особенности. Например, среди наших обещаний есть и такое: запустить программу инвестиций, чтобы упорядочить и модернизировать наши учреждения образования по всей Эстонии. Имеются и другие пункты, касающиеся, например, зарплаты и мотивации учителей.
Мы также кое-что сделали для обеспечения доступного вблизи дома образования. Когда Центристская партия несла правительственную ответственность, то доходную базу местных самоуправлений повысили до уровня урезаний кризисного периода. Это дало городам и волостям дополнительный ресурс для необходимых областей деятельности, в том числе на инвестиции в доступное рядом с домом образование.
В период коронапандемии сильно развивались и внедрялись цифровые решения. В то же время они продемонстрировали, что потребность в посещении так называемой настоящей школы оказалась больше, чем предполагалось раньше. Отчетливо проявились различия в способностях и компетенциях учащихся.
Конечно, необходимо также, чтобы наши электронные учебные пособия были более современными и их постоянно развивали, но и они не заменят учителя, помещение класса, здание школы и соучеников. Мы по-прежнему должны также спрашивать, использовали ли мы в регионах редкой заселенности все свойственные э-государству возможности для получения современного образования.
"Мы можем только представить себе, к чему может привести ситуация, когда в домах на заброшенных хуторах погас последний огонек и по окраинам гуляет лишь ветер".
ЮРИ РАТАС, председатель Центристской партии Эстонии
Я знаком с людьми, которые большую часть времени руководят предприятиями дистанционно; все больше госучреждений предлагают гибкие графики работы и даже среди семейных врачей нашли применение видеоконсультации. Не секрет, что сложно найти учителей для сельских школ и имеющиеся педагоги вынуждены вести несколько учебных предметов.
Я предполагаю, что в интересах жизнеспособности близкого к дому образования надо более активно внедрять веб-уроки, на которых учитель мог бы посредством экрана вести уроки в классах сразу нескольких сельских школ. Ученики находились бы, конечно, в помещении класса, и им помогал бы помощник учителя.
Правительство не заботится о сельских регионах
Это, разумеется, только одна мера, которую обязательно следовало бы взвесить формирующим правительство партиям, чтобы оказать школам необходимую помощь. В первую очередь надо, конечно, ответить на вопрос, является ли важной для государства тема обеспечения близкого к дому образования. Достойно сожаления, что я не слышал поддерживающих сельские школы сообщений от сегодняшнего министра образования Тыниса Лукаса ("Isamaa").
Из членов создаваемой правительственной коалиции минус пытался уменьшить политическим заявлением ("Самоуправления, поставьте на паузу закрытие школ, пока не заключено коалиционное соглашение") Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), однако у его слов нет веса. Как, не посчитавшись с руководителем соцдемов, приняли решение об отмене бесплатного общественного транспорта, так сообща подпишут и решение о закрытии сельских школ.
Я не обвиняю тут местные самоуправления, которым пришлось принять болезненные решения и которые много лет доплачивали сельским школам из своего бюджета. Речь идет о значительно более глубокой и широкой проблеме, содержащей в себе региональную политику в ее самом широком смысле, а также, естественно, включающей вопросы сферы безопасности.
Мы можем только представить себе, к чему может привести ситуация, когда в домах на заброшенных хуторах погас последний огонек и по окраинам гуляет лишь ветер.