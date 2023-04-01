Юри Ратас: Государство не может измерять сельские школы с помощью "Excel"

Я предполагаю, что в интересах жизнеспособности близкого к дому образования надо более активно внедрять веб-уроки, на которых учитель мог бы посредством экрана вести уроки в классах сразу нескольких сельских школ. Ученики находились бы, конечно, в помещении класса, и им помогал бы помощник учителя.

Правительство не заботится о сельских регионах

Это, разумеется, только одна мера, которую обязательно следовало бы взвесить формирующим правительство партиям, чтобы оказать школам необходимую помощь. В первую очередь надо, конечно, ответить на вопрос, является ли важной для государства тема обеспечения близкого к дому образования. Достойно сожаления, что я не слышал поддерживающих сельские школы сообщений от сегодняшнего министра образования Тыниса Лукаса ("Isamaa").

Из членов создаваемой правительственной коалиции минус пытался уменьшить политическим заявлением ("Самоуправления, поставьте на паузу закрытие школ, пока не заключено коалиционное соглашение") Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), однако у его слов нет веса. Как, не посчитавшись с руководителем соцдемов, приняли решение об отмене бесплатного общественного транспорта, так сообща подпишут и решение о закрытии сельских школ.

Я не обвиняю тут местные самоуправления, которым пришлось принять болезненные решения и которые много лет доплачивали сельским школам из своего бюджета. Речь идет о значительно более глубокой и широкой проблеме, содержащей в себе региональную политику в ее самом широком смысле, а также, естественно, включающей вопросы сферы безопасности.