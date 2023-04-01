ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Рийна Сиккут

Министр экономики социал-демократ Рийна Сиккут привлекла к себе внимание, потребовав, чтобы в коалиционное соглашение нового властного союза был включен пункт о том, что в Эстонии больше не будут открываться сланцевые шахты. Это вызвало возмущение и недоумение у крупнейших работодателей Ида-Вирумаа, "VKG" и "Eesti Energia", которые уже много лет ведут совместную подготовку к строительству шахты "Uus-Kiviõli", на что государство также выдало разрешение.
Вполне вероятно, что Партия реформ и "Eesti 200" не дадут добро на желание соцдемов. Тем более поразительно, почему министр Сиккут хочет выделиться своим противостоянием горнодобыче.
На самом деле можно было бы ожидать, что министр экономики будет бороться за то, как способствовать развитию предпринимательства, создавать рабочие места и наращивать налоговые поступления, а не за то, чтобы не строить новые шахты.
В Ида-Вирумаа была бы причина порадоваться, если бы соцдемы смогли добиться включения в коалиционное соглашение конкретных пунктов о том, как создать в Ида-Вирумаа новые рабочие места с хорошей заработной платой взамен рабочих мест, ранее сокращенных на шахтах. Сначала надо бы это уладить.
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