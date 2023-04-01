ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Рийна Сиккут

Министр экономики социал-демократ Рийна Сиккут привлекла к себе внимание, потребовав, чтобы в коалиционное соглашение нового властного союза был включен пункт о том, что в Эстонии больше не будут открываться сланцевые шахты. Это вызвало возмущение и недоумение у крупнейших работодателей Ида-Вирумаа, "VKG" и "Eesti Energia", которые уже много лет ведут совместную подготовку к строительству шахты "Uus-Kiviõli", на что государство также выдало разрешение.