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Уроженца Ида-Вирумаа, бывшего члена хоккейной сборной отправили в тюрьму за наркопреступления

Эрик Калда
, журналист
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Бывший член эстонской хоккейной сборной Филипп Шварыгин должен провести в тюрьме еще чуть более двух лет, ведь большую часть назначенного срока он уже отсидел.
Бывший член эстонской хоккейной сборной Филипп Шварыгин должен провести в тюрьме еще чуть более двух лет, ведь большую часть назначенного срока он уже отсидел. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Уроженец Нарвы, бывший член сборной Эстонии по хоккею Филипп Шварыгин был отправлен в тюрьму на пять лет после того, как его осудили за наркопреступления.

Бывшего защитника эстонской сборной и шестикратного чемпиона Эстонии по хоккею Филиппа Шварыгина (36) отдали под суд по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ в больших объемах в составе группы с целью извлечения крупной материальной выгоды. В случае обвинительного приговора закон позволяет на основании этой статьи назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Действовал в качестве наркокурьера

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