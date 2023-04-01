Уроженец Нарвы, бывший член сборной Эстонии по хоккею Филипп Шварыгин был отправлен в тюрьму на пять лет после того, как его осудили за наркопреступления.
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Уроженца Ида-Вирумаа, бывшего члена хоккейной сборной отправили в тюрьму за наркопреступления
Бывшего защитника эстонской сборной и шестикратного чемпиона Эстонии по хоккею Филиппа Шварыгина (36) отдали под суд по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ в больших объемах в составе группы с целью извлечения крупной материальной выгоды. В случае обвинительного приговора закон позволяет на основании этой статьи назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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