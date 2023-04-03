ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Правила выплаты выходного пособия покидающим публичную службу должны быть четкими

В этот четверг голоса разделились по вопросу о том, выплачивать ли бывшему вице-мэру Виталию Бородину в качестве компенсации полугодовую зарплату. Перевес в один голос получил лагерь, который посчитал, что хотя Бородину и предъявлено подозрение в коррупционных преступлениях и ему было выражено недоверие, он все равно заслуживает компенсацию, превышающую годовой доход среднестатистического кохтлаярвесца. За исключительную самоотдачу и заслуги перед городом.

А вот член горсобрания Рийна Иванова, ранее занимавшаяся развитием города вместе с Бородиным в качестве как председателя горсобрания, так и вице-мэра, по мнению нынешнего состава горсобрания, никакой компенсации не заслуживает.

В Эстонии на этой неделе возмущение вызвала выплата уходящему руководству "Eesti Energia" достигающих сотен тысяч евро компенсаций за результативность и сопутствующих запрету работать на конкурентов. Такие большие компенсации могут вызывать негодование, но в то же время странно, когда премьер-министр и члены правительства начинают их критиковать. Эти выплаты четко оговариваются уже при подписании трудовых договоров и не должны бы стать для них неожиданностью.